トレード:
3 055
利益トレード:
2 671 (87.43%)
損失トレード:
384 (12.57%)
ベストトレード:
101.54 USD
最悪のトレード:
-323.31 USD
総利益:
9 257.91 USD (2 873 213 pips)
総損失:
-5 361.14 USD (1 549 972 pips)
最大連続の勝ち:
141 (1 269.60 USD)
最大連続利益:
1 269.60 USD (141)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.55
長いトレード:
1 622 (53.09%)
短いトレード:
1 433 (46.91%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
3.47 USD
平均損失:
-13.96 USD
最大連続の負け:
9 (-154.72 USD)
最大連続損失:
-431.76 USD (8)
月間成長:
13.19%
年間予想:
159.99%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.92 USD
最大の:
594.58 USD (63.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.34% (593.71 USD)
エクイティによる:
37.94% (802.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1471
|GBPNZD
|191
|EURCAD
|118
|AUDNZD
|113
|GBPAUD
|113
|AUDCAD
|100
|GBPCAD
|76
|USDCHF
|69
|EURJPY
|69
|EURAUD
|61
|NZDJPY
|58
|NZDCHF
|55
|AUDJPY
|51
|AUDUSD
|51
|NZDUSD
|49
|GBPUSD
|48
|NZDCAD
|47
|CADCHF
|43
|USDJPY
|42
|EURUSD
|38
|EURNZD
|35
|CHFJPY
|34
|AUDCHF
|33
|GBPCHF
|19
|CADJPY
|18
|GBPJPY
|17
|EURGBP
|16
|USDCAD
|12
|EURCHF
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|142
|EURCAD
|84
|AUDNZD
|53
|GBPAUD
|147
|AUDCAD
|54
|GBPCAD
|72
|USDCHF
|65
|EURJPY
|61
|EURAUD
|107
|NZDJPY
|49
|NZDCHF
|59
|AUDJPY
|13
|AUDUSD
|42
|NZDUSD
|42
|GBPUSD
|63
|NZDCAD
|37
|CADCHF
|28
|USDJPY
|-46
|EURUSD
|62
|EURNZD
|54
|CHFJPY
|58
|AUDCHF
|48
|GBPCHF
|33
|CADJPY
|22
|GBPJPY
|30
|EURGBP
|21
|USDCAD
|10
|EURCHF
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.1M
|GBPNZD
|27K
|EURCAD
|13K
|AUDNZD
|11K
|GBPAUD
|24K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPCAD
|10K
|USDCHF
|5.6K
|EURJPY
|10K
|EURAUD
|18K
|NZDJPY
|8.9K
|NZDCHF
|5.2K
|AUDJPY
|3.4K
|AUDUSD
|4.8K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPUSD
|6.6K
|NZDCAD
|5.4K
|CADCHF
|2.9K
|USDJPY
|-5.8K
|EURUSD
|6.8K
|EURNZD
|11K
|CHFJPY
|9.8K
|AUDCHF
|3.9K
|GBPCHF
|2.6K
|CADJPY
|4.1K
|GBPJPY
|5K
|EURGBP
|1.6K
|USDCAD
|1.6K
|EURCHF
|944
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.54 USD
最悪のトレード: -323 USD
最大連続の勝ち: 141
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 269.60 USD
最大連続損失: -154.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
113 より多く...
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
595%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
24
94%
3 055
87%
100%
1.72
1.28
USD
USD
57%
1:300