シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG2
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 595%
RoboForex-ECN
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 055
利益トレード:
2 671 (87.43%)
損失トレード:
384 (12.57%)
ベストトレード:
101.54 USD
最悪のトレード:
-323.31 USD
総利益:
9 257.91 USD (2 873 213 pips)
総損失:
-5 361.14 USD (1 549 972 pips)
最大連続の勝ち:
141 (1 269.60 USD)
最大連続利益:
1 269.60 USD (141)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.55
長いトレード:
1 622 (53.09%)
短いトレード:
1 433 (46.91%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
3.47 USD
平均損失:
-13.96 USD
最大連続の負け:
9 (-154.72 USD)
最大連続損失:
-431.76 USD (8)
月間成長:
13.19%
年間予想:
159.99%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.92 USD
最大の:
594.58 USD (63.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.34% (593.71 USD)
エクイティによる:
37.94% (802.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 191
EURCAD 118
AUDNZD 113
GBPAUD 113
AUDCAD 100
GBPCAD 76
USDCHF 69
EURJPY 69
EURAUD 61
NZDJPY 58
NZDCHF 55
AUDJPY 51
AUDUSD 51
NZDUSD 49
GBPUSD 48
NZDCAD 47
CADCHF 43
USDJPY 42
EURUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 34
AUDCHF 33
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
EURGBP 16
USDCAD 12
EURCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 142
EURCAD 84
AUDNZD 53
GBPAUD 147
AUDCAD 54
GBPCAD 72
USDCHF 65
EURJPY 61
EURAUD 107
NZDJPY 49
NZDCHF 59
AUDJPY 13
AUDUSD 42
NZDUSD 42
GBPUSD 63
NZDCAD 37
CADCHF 28
USDJPY -46
EURUSD 62
EURNZD 54
CHFJPY 58
AUDCHF 48
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
EURGBP 21
USDCAD 10
EURCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 27K
EURCAD 13K
AUDNZD 11K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.5K
GBPCAD 10K
USDCHF 5.6K
EURJPY 10K
EURAUD 18K
NZDJPY 8.9K
NZDCHF 5.2K
AUDJPY 3.4K
AUDUSD 4.8K
NZDUSD 4.7K
GBPUSD 6.6K
NZDCAD 5.4K
CADCHF 2.9K
USDJPY -5.8K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
CHFJPY 9.8K
AUDCHF 3.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
EURGBP 1.6K
USDCAD 1.6K
EURCHF 944
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +101.54 USD
最悪のトレード: -323 USD
最大連続の勝ち: 141
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 269.60 USD
最大連続損失: -154.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BG2
30 USD/月
595%
0
0
USD
2.6K
USD
24
94%
3 055
87%
100%
1.72
1.28
USD
57%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください