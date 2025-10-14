SignaleKategorien
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 598%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 064
Gewinntrades:
2 680 (87.46%)
Verlusttrades:
384 (12.53%)
Bester Trade:
101.54 USD
Schlechtester Trade:
-323.31 USD
Bruttoprofit:
9 266.82 USD (2 874 184 pips)
Bruttoverlust:
-5 361.21 USD (1 549 972 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
141 (1 269.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 269.60 USD (141)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.56%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.57
Long-Positionen:
1 626 (53.07%)
Short-Positionen:
1 438 (46.93%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
1.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-154.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-431.76 USD (8)
Wachstum pro Monat :
12.27%
Jahresprognose:
148.88%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.92 USD
Maximaler:
594.58 USD (63.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.34% (593.71 USD)
Kapital:
37.94% (802.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 191
EURCAD 120
GBPAUD 114
AUDNZD 113
AUDCAD 102
GBPCAD 76
USDCHF 69
EURJPY 69
EURAUD 61
NZDJPY 58
NZDCHF 56
AUDJPY 51
AUDUSD 51
NZDUSD 49
GBPUSD 48
NZDCAD 47
CADCHF 44
USDJPY 42
EURUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 34
AUDCHF 33
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
EURGBP 17
USDCAD 13
EURCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 142
EURCAD 86
GBPAUD 149
AUDNZD 53
AUDCAD 55
GBPCAD 72
USDCHF 65
EURJPY 61
EURAUD 107
NZDJPY 49
NZDCHF 60
AUDJPY 13
AUDUSD 42
NZDUSD 42
GBPUSD 63
NZDCAD 37
CADCHF 29
USDJPY -46
EURUSD 62
EURNZD 54
CHFJPY 58
AUDCHF 48
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
EURGBP 24
USDCAD 11
EURCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 27K
EURCAD 14K
GBPAUD 24K
AUDNZD 11K
AUDCAD 8.6K
GBPCAD 10K
USDCHF 5.6K
EURJPY 10K
EURAUD 18K
NZDJPY 8.9K
NZDCHF 5.3K
AUDJPY 3.4K
AUDUSD 4.8K
NZDUSD 4.7K
GBPUSD 6.6K
NZDCAD 5.4K
CADCHF 2.9K
USDJPY -5.8K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
CHFJPY 9.8K
AUDCHF 3.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
EURGBP 1.7K
USDCAD 1.7K
EURCHF 944
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +101.54 USD
Schlechtester Trade: -323 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 141
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 269.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -154.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 719
noch 114 ...
Keine Bewertungen
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
