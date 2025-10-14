- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 753
Profit Trade:
1 459 (83.22%)
Loss Trade:
294 (16.77%)
Best Trade:
101.54 USD
Worst Trade:
-323.31 USD
Profitto lordo:
7 609.13 USD (2 635 616 pips)
Perdita lorda:
-4 827.42 USD (1 480 071 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (1 269.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 269.60 USD (141)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.45%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
289
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.68
Long Trade:
998 (56.93%)
Short Trade:
755 (43.07%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-16.42 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-154.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-431.76 USD (8)
Crescita mensile:
122.89%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.92 USD
Massimale:
594.58 USD (63.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.34% (593.71 USD)
Per equità:
3.93% (148.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1470
|GBPNZD
|53
|AUDCAD
|24
|EURJPY
|24
|EURCAD
|18
|GBPAUD
|16
|GBPCAD
|15
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|10
|AUDJPY
|9
|CADCHF
|9
|AUDUSD
|8
|EURAUD
|8
|NZDCHF
|7
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|4
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|35
|AUDCAD
|14
|EURJPY
|19
|EURCAD
|15
|GBPAUD
|31
|GBPCAD
|15
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|41
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|6
|AUDJPY
|14
|CADCHF
|8
|AUDUSD
|7
|EURAUD
|13
|NZDCHF
|7
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|7
|EURNZD
|15
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|8
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|5
|CHFJPY
|-1
|EURCHF
|4
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1M
|GBPNZD
|6.3K
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|3.3K
|EURCAD
|2.3K
|GBPAUD
|4.8K
|GBPCAD
|2.2K
|GBPUSD
|1.6K
|USDJPY
|3.7K
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|842
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|720
|AUDUSD
|700
|EURAUD
|2.1K
|NZDCHF
|544
|EURUSD
|1K
|NZDUSD
|398
|EURGBP
|565
|EURNZD
|2.7K
|NZDJPY
|835
|USDCHF
|636
|GBPJPY
|848
|GBPCHF
|432
|CHFJPY
|-48
|EURCHF
|309
|USDCAD
|113
|CADJPY
|209
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.54 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 141
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 269.60 USD
Massima perdita consecutiva: -154.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.45 × 33
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.63 × 169
|
GoMarkets-Live
|1.63 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 1343
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.78 × 2294
Non ci sono recensioni
