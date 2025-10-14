SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BG2
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 352%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 753
Profit Trade:
1 459 (83.22%)
Loss Trade:
294 (16.77%)
Best Trade:
101.54 USD
Worst Trade:
-323.31 USD
Profitto lordo:
7 609.13 USD (2 635 616 pips)
Perdita lorda:
-4 827.42 USD (1 480 071 pips)
Vincite massime consecutive:
141 (1 269.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 269.60 USD (141)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.45%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
289
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.68
Long Trade:
998 (56.93%)
Short Trade:
755 (43.07%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-16.42 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-154.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-431.76 USD (8)
Crescita mensile:
122.89%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.92 USD
Massimale:
594.58 USD (63.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.34% (593.71 USD)
Per equità:
3.93% (148.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1470
GBPNZD 53
AUDCAD 24
EURJPY 24
EURCAD 18
GBPAUD 16
GBPCAD 15
GBPUSD 13
USDJPY 11
AUDNZD 11
NZDCAD 10
AUDJPY 9
CADCHF 9
AUDUSD 8
EURAUD 8
NZDCHF 7
EURUSD 6
NZDUSD 6
EURGBP 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
CHFJPY 3
EURCHF 2
USDCAD 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 35
AUDCAD 14
EURJPY 19
EURCAD 15
GBPAUD 31
GBPCAD 15
GBPUSD 16
USDJPY 41
AUDNZD 7
NZDCAD 6
AUDJPY 14
CADCHF 8
AUDUSD 7
EURAUD 13
NZDCHF 7
EURUSD 10
NZDUSD 4
EURGBP 7
EURNZD 15
NZDJPY 4
USDCHF 8
GBPJPY 3
GBPCHF 5
CHFJPY -1
EURCHF 4
USDCAD 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 6.3K
AUDCAD 2K
EURJPY 3.3K
EURCAD 2.3K
GBPAUD 4.8K
GBPCAD 2.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY 3.7K
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 842
AUDJPY 2.3K
CADCHF 720
AUDUSD 700
EURAUD 2.1K
NZDCHF 544
EURUSD 1K
NZDUSD 398
EURGBP 565
EURNZD 2.7K
NZDJPY 835
USDCHF 636
GBPJPY 848
GBPCHF 432
CHFJPY -48
EURCHF 309
USDCAD 113
CADJPY 209
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.54 USD
Worst Trade: -323 USD
Vincite massime consecutive: 141
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 269.60 USD
Massima perdita consecutiva: -154.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1343
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 2294
75 più
Non ci sono recensioni
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.