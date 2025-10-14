СигналыРазделы
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 611%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 049
Прибыльных трейдов:
2 667 (87.47%)
Убыточных трейдов:
382 (12.53%)
Лучший трейд:
101.54 USD
Худший трейд:
-323.31 USD
Общая прибыль:
9 253.59 USD (2 872 878 pips)
Общий убыток:
-5 298.04 USD (1 541 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
141 (1 269.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 269.60 USD (141)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.56%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
128
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.65
Длинных трейдов:
1 622 (53.20%)
Коротких трейдов:
1 427 (46.80%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
3.47 USD
Средний убыток:
-13.87 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-431.76 USD (8)
Прирост в месяц:
18.41%
Годовой прогноз:
226.33%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.92 USD
Максимальная:
594.58 USD (63.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.34% (593.71 USD)
По эквити:
37.94% (802.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 191
EURCAD 118
AUDNZD 113
GBPAUD 113
AUDCAD 99
GBPCAD 76
USDCHF 69
EURJPY 69
EURAUD 61
NZDJPY 58
NZDCHF 55
AUDUSD 51
AUDJPY 49
NZDUSD 49
GBPUSD 48
NZDCAD 46
USDJPY 42
CADCHF 42
EURUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 34
AUDCHF 33
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
EURGBP 15
USDCAD 12
EURCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 142
EURCAD 84
AUDNZD 53
GBPAUD 147
AUDCAD 54
GBPCAD 72
USDCHF 65
EURJPY 61
EURAUD 107
NZDJPY 49
NZDCHF 59
AUDUSD 42
AUDJPY 76
NZDUSD 42
GBPUSD 63
NZDCAD 36
USDJPY -46
CADCHF 27
EURUSD 62
EURNZD 54
CHFJPY 58
AUDCHF 48
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
EURGBP 19
USDCAD 10
EURCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 27K
EURCAD 13K
AUDNZD 11K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 10K
USDCHF 5.6K
EURJPY 10K
EURAUD 18K
NZDJPY 8.9K
NZDCHF 5.2K
AUDUSD 4.8K
AUDJPY 12K
NZDUSD 4.7K
GBPUSD 6.6K
NZDCAD 5.3K
USDJPY -5.8K
CADCHF 2.8K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
CHFJPY 9.8K
AUDCHF 3.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
EURGBP 1.5K
USDCAD 1.6K
EURCHF 944
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.54 USD
Худший трейд: -323 USD
Макс. серия выигрышей: 141
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 269.60 USD
Макс. убыток в серии: -154.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
еще 110...
Нет отзывов
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
