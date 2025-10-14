SinaisSeções
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 595%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 055
Negociações com lucro:
2 671 (87.43%)
Negociações com perda:
384 (12.57%)
Melhor negociação:
101.54 USD
Pior negociação:
-323.31 USD
Lucro bruto:
9 257.91 USD (2 873 213 pips)
Perda bruta:
-5 361.14 USD (1 549 972 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
141 (1 269.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 269.60 USD (141)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.56%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.55
Negociações longas:
1 622 (53.09%)
Negociações curtas:
1 433 (46.91%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
1.28 USD
Lucro médio:
3.47 USD
Perda média:
-13.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-154.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-431.76 USD (8)
Crescimento mensal:
13.19%
Previsão anual:
159.99%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.92 USD
Máximo:
594.58 USD (63.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.34% (593.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.94% (802.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1471
GBPNZD 191
EURCAD 118
AUDNZD 113
GBPAUD 113
AUDCAD 100
GBPCAD 76
USDCHF 69
EURJPY 69
EURAUD 61
NZDJPY 58
NZDCHF 55
AUDJPY 51
AUDUSD 51
NZDUSD 49
GBPUSD 48
NZDCAD 47
CADCHF 43
USDJPY 42
EURUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 34
AUDCHF 33
GBPCHF 19
CADJPY 18
GBPJPY 17
EURGBP 16
USDCAD 12
EURCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 142
EURCAD 84
AUDNZD 53
GBPAUD 147
AUDCAD 54
GBPCAD 72
USDCHF 65
EURJPY 61
EURAUD 107
NZDJPY 49
NZDCHF 59
AUDJPY 13
AUDUSD 42
NZDUSD 42
GBPUSD 63
NZDCAD 37
CADCHF 28
USDJPY -46
EURUSD 62
EURNZD 54
CHFJPY 58
AUDCHF 48
GBPCHF 33
CADJPY 22
GBPJPY 30
EURGBP 21
USDCAD 10
EURCHF 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 27K
EURCAD 13K
AUDNZD 11K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.5K
GBPCAD 10K
USDCHF 5.6K
EURJPY 10K
EURAUD 18K
NZDJPY 8.9K
NZDCHF 5.2K
AUDJPY 3.4K
AUDUSD 4.8K
NZDUSD 4.7K
GBPUSD 6.6K
NZDCAD 5.4K
CADCHF 2.9K
USDJPY -5.8K
EURUSD 6.8K
EURNZD 11K
CHFJPY 9.8K
AUDCHF 3.9K
GBPCHF 2.6K
CADJPY 4.1K
GBPJPY 5K
EURGBP 1.6K
USDCAD 1.6K
EURCHF 944
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +101.54 USD
Pior negociação: -323 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 141
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 269.60 USD
Máxima perda consecutiva: -154.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 mais ...
Sem comentários
2025.11.09 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 22:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BG2
30 USD por mês
595%
0
0
USD
2.6K
USD
24
94%
3 055
87%
100%
1.72
1.28
USD
57%
1:300
