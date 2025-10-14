SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG2
Vojtech Dubina

BG2

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 352%
RoboForex-ECN
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 753
Bénéfice trades:
1 459 (83.22%)
Perte trades:
294 (16.77%)
Meilleure transaction:
101.54 USD
Pire transaction:
-323.31 USD
Bénéfice brut:
7 609.13 USD (2 635 616 pips)
Perte brute:
-4 827.42 USD (1 480 071 pips)
Gains consécutifs maximales:
141 (1 269.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 269.60 USD (141)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.45%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
289
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.68
Longs trades:
998 (56.93%)
Courts trades:
755 (43.07%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
1.59 USD
Bénéfice moyen:
5.22 USD
Perte moyenne:
-16.42 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-154.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-431.76 USD (8)
Croissance mensuelle:
122.89%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.92 USD
Maximal:
594.58 USD (63.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.34% (593.71 USD)
Par fonds propres:
3.93% (148.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1470
GBPNZD 53
AUDCAD 24
EURJPY 24
EURCAD 18
GBPAUD 16
GBPCAD 15
GBPUSD 13
USDJPY 11
AUDNZD 11
NZDCAD 10
AUDJPY 9
CADCHF 9
AUDUSD 8
EURAUD 8
NZDCHF 7
EURUSD 6
NZDUSD 6
EURGBP 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
GBPJPY 4
GBPCHF 4
CHFJPY 3
EURCHF 2
USDCAD 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 35
AUDCAD 14
EURJPY 19
EURCAD 15
GBPAUD 31
GBPCAD 15
GBPUSD 16
USDJPY 41
AUDNZD 7
NZDCAD 6
AUDJPY 14
CADCHF 8
AUDUSD 7
EURAUD 13
NZDCHF 7
EURUSD 10
NZDUSD 4
EURGBP 7
EURNZD 15
NZDJPY 4
USDCHF 8
GBPJPY 3
GBPCHF 5
CHFJPY -1
EURCHF 4
USDCAD 1
CADJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1M
GBPNZD 6.3K
AUDCAD 2K
EURJPY 3.3K
EURCAD 2.3K
GBPAUD 4.8K
GBPCAD 2.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY 3.7K
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 842
AUDJPY 2.3K
CADCHF 720
AUDUSD 700
EURAUD 2.1K
NZDCHF 544
EURUSD 1K
NZDUSD 398
EURGBP 565
EURNZD 2.7K
NZDJPY 835
USDCHF 636
GBPJPY 848
GBPCHF 432
CHFJPY -48
EURCHF 309
USDCAD 113
CADJPY 209
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.54 USD
Pire transaction: -323 USD
Gains consécutifs maximales: 141
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 269.60 USD
Perte consécutive maximale: -154.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 31
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.45 × 33
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.63 × 169
GoMarkets-Live
1.63 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 1343
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 2294
75 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 18:07
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BG2
30 USD par mois
352%
0
0
USD
3.8K
USD
13
89%
1 753
83%
100%
1.57
1.59
USD
57%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.