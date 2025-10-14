SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
233 (97.48%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (2.51%)
En iyi işlem:
9.38 USD
En kötü işlem:
-4.05 USD
Brüt kâr:
288.88 USD (41 140 pips)
Brüt zarar:
-17.22 USD (1 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (110.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.67 USD (89)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.08%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
293
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
66.91
Alış işlemleri:
137 (57.32%)
Satış işlemleri:
102 (42.68%)
Kâr faktörü:
16.78
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.06 USD (2)
Aylık büyüme:
54.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
4.06 USD (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.70% (4.10 USD)
Varlığa göre:
16.43% (126.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 26
EURJPY 21
GBPNZD 21
AUDJPY 19
GBPAUD 15
AUDNZD 13
AUDCAD 12
GBPCAD 10
GBPUSD 9
EURAUD 8
USDCHF 7
USDJPY 7
NZDCAD 7
USDSGD 6
GBPCHF 6
EURGBP 6
GBPSGD 5
NZDCHF 4
CHFJPY 4
NZDUSD 4
AUDSGD 4
NZDJPY 3
SGDJPY 3
EURNZD 3
GBPJPY 3
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDCHF 2
EURUSD 2
CHFSGD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
EURSGD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 21
EURJPY 8
GBPNZD 21
AUDJPY 21
GBPAUD 36
AUDNZD 9
AUDCAD 8
GBPCAD 11
GBPUSD 11
EURAUD 13
USDCHF 8
USDJPY 18
NZDCAD 5
USDSGD 3
GBPCHF 8
EURGBP 6
GBPSGD 4
NZDCHF 4
CHFJPY 8
NZDUSD 3
AUDSGD 4
NZDJPY 4
SGDJPY 6
EURNZD 7
GBPJPY 6
CADCHF 1
EURCHF 4
AUDCHF 2
EURUSD 4
CHFSGD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADJPY 3
EURSGD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 3.1K
EURJPY 1.5K
GBPNZD 3.9K
AUDJPY 3.3K
GBPAUD 5.7K
AUDNZD 1.7K
AUDCAD 1.2K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD 1.2K
EURAUD 2K
USDCHF 755
USDJPY 2.8K
NZDCAD 731
USDSGD 428
GBPCHF 645
EURGBP 477
GBPSGD 578
NZDCHF 330
CHFJPY 1.3K
NZDUSD 314
AUDSGD 600
NZDJPY 605
SGDJPY 975
EURNZD 1.2K
GBPJPY 988
CADCHF 153
EURCHF 321
AUDCHF 178
EURUSD 415
CHFSGD 139
AUDUSD 56
USDCAD 109
CADJPY 459
EURSGD 139
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.38 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +110.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.40 × 5
Coinexx-Live
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Exness-MT5Real7
2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.00 × 34
65 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BG1
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
772
USD
1
100%
239
97%
100%
16.77
1.14
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.