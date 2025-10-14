- Büyüme
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
233 (97.48%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (2.51%)
En iyi işlem:
9.38 USD
En kötü işlem:
-4.05 USD
Brüt kâr:
288.88 USD (41 140 pips)
Brüt zarar:
-17.22 USD (1 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (110.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.67 USD (89)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.08%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
293
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
66.91
Alış işlemleri:
137 (57.32%)
Satış işlemleri:
102 (42.68%)
Kâr faktörü:
16.78
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.24 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.06 USD (2)
Aylık büyüme:
54.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
4.06 USD (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.70% (4.10 USD)
Varlığa göre:
16.43% (126.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|26
|EURJPY
|21
|GBPNZD
|21
|AUDJPY
|19
|GBPAUD
|15
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|12
|GBPCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|8
|USDCHF
|7
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|7
|USDSGD
|6
|GBPCHF
|6
|EURGBP
|6
|GBPSGD
|5
|NZDCHF
|4
|CHFJPY
|4
|NZDUSD
|4
|AUDSGD
|4
|NZDJPY
|3
|SGDJPY
|3
|EURNZD
|3
|GBPJPY
|3
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CHFSGD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|EURSGD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|21
|EURJPY
|8
|GBPNZD
|21
|AUDJPY
|21
|GBPAUD
|36
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|8
|GBPCAD
|11
|GBPUSD
|11
|EURAUD
|13
|USDCHF
|8
|USDJPY
|18
|NZDCAD
|5
|USDSGD
|3
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|6
|GBPSGD
|4
|NZDCHF
|4
|CHFJPY
|8
|NZDUSD
|3
|AUDSGD
|4
|NZDJPY
|4
|SGDJPY
|6
|EURNZD
|7
|GBPJPY
|6
|CADCHF
|1
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|4
|CHFSGD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|3
|EURSGD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|3.1K
|EURJPY
|1.5K
|GBPNZD
|3.9K
|AUDJPY
|3.3K
|GBPAUD
|5.7K
|AUDNZD
|1.7K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|1.6K
|GBPUSD
|1.2K
|EURAUD
|2K
|USDCHF
|755
|USDJPY
|2.8K
|NZDCAD
|731
|USDSGD
|428
|GBPCHF
|645
|EURGBP
|477
|GBPSGD
|578
|NZDCHF
|330
|CHFJPY
|1.3K
|NZDUSD
|314
|AUDSGD
|600
|NZDJPY
|605
|SGDJPY
|975
|EURNZD
|1.2K
|GBPJPY
|988
|CADCHF
|153
|EURCHF
|321
|AUDCHF
|178
|EURUSD
|415
|CHFSGD
|139
|AUDUSD
|56
|USDCAD
|109
|CADJPY
|459
|EURSGD
|139
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.38 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 89
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +110.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.40 × 5
|
Coinexx-Live
|0.50 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.36 × 11
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 177
|
FPMarketsLLC-Live
|2.18 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1249
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|2.33 × 9
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.47 × 51
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.80 × 5
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.02 × 363
|
VantageInternational-Live 3
|3.19 × 16
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.00 × 34
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
USD
772
USD
USD
1
100%
239
97%
100%
16.77
1.14
USD
USD
16%
1:500