- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
233 (97.48%)
Loss Trade:
6 (2.51%)
Best Trade:
9.38 USD
Worst Trade:
-4.05 USD
Profitto lordo:
288.88 USD (41 140 pips)
Perdita lorda:
-17.22 USD (1 395 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (110.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.67 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.08%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
293
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
66.91
Long Trade:
137 (57.32%)
Short Trade:
102 (42.68%)
Fattore di profitto:
16.78
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.06 USD (2)
Crescita mensile:
54.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
4.06 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (4.10 USD)
Per equità:
16.43% (126.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|26
|EURJPY
|21
|GBPNZD
|21
|AUDJPY
|19
|GBPAUD
|15
|AUDNZD
|13
|AUDCAD
|12
|GBPCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|8
|USDCHF
|7
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|7
|USDSGD
|6
|GBPCHF
|6
|EURGBP
|6
|GBPSGD
|5
|NZDCHF
|4
|CHFJPY
|4
|NZDUSD
|4
|AUDSGD
|4
|NZDJPY
|3
|SGDJPY
|3
|EURNZD
|3
|GBPJPY
|3
|CADCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|CHFSGD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|EURSGD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|21
|EURJPY
|8
|GBPNZD
|21
|AUDJPY
|21
|GBPAUD
|36
|AUDNZD
|9
|AUDCAD
|8
|GBPCAD
|11
|GBPUSD
|11
|EURAUD
|13
|USDCHF
|8
|USDJPY
|18
|NZDCAD
|5
|USDSGD
|3
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|6
|GBPSGD
|4
|NZDCHF
|4
|CHFJPY
|8
|NZDUSD
|3
|AUDSGD
|4
|NZDJPY
|4
|SGDJPY
|6
|EURNZD
|7
|GBPJPY
|6
|CADCHF
|1
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|4
|CHFSGD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|3
|EURSGD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|3.1K
|EURJPY
|1.5K
|GBPNZD
|3.9K
|AUDJPY
|3.3K
|GBPAUD
|5.7K
|AUDNZD
|1.7K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|1.6K
|GBPUSD
|1.2K
|EURAUD
|2K
|USDCHF
|755
|USDJPY
|2.8K
|NZDCAD
|731
|USDSGD
|428
|GBPCHF
|645
|EURGBP
|477
|GBPSGD
|578
|NZDCHF
|330
|CHFJPY
|1.3K
|NZDUSD
|314
|AUDSGD
|600
|NZDJPY
|605
|SGDJPY
|975
|EURNZD
|1.2K
|GBPJPY
|988
|CADCHF
|153
|EURCHF
|321
|AUDCHF
|178
|EURUSD
|415
|CHFSGD
|139
|AUDUSD
|56
|USDCAD
|109
|CADJPY
|459
|EURSGD
|139
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.38 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +110.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.40 × 5
|
Coinexx-Live
|0.50 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.36 × 11
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 177
|
FPMarketsLLC-Live
|2.18 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.29 × 1249
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|2.33 × 9
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.47 × 51
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.80 × 5
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.02 × 363
|
VantageInternational-Live 3
|3.19 × 16
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.00 × 34
65 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
55%
0
0
USD
USD
772
USD
USD
1
100%
239
97%
100%
16.77
1.14
USD
USD
16%
1:500