SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
233 (97.48%)
Loss Trade:
6 (2.51%)
Best Trade:
9.38 USD
Worst Trade:
-4.05 USD
Profitto lordo:
288.88 USD (41 140 pips)
Perdita lorda:
-17.22 USD (1 395 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (110.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.67 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.08%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
293
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
66.91
Long Trade:
137 (57.32%)
Short Trade:
102 (42.68%)
Fattore di profitto:
16.78
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.06 USD (2)
Crescita mensile:
54.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
4.06 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (4.10 USD)
Per equità:
16.43% (126.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 26
EURJPY 21
GBPNZD 21
AUDJPY 19
GBPAUD 15
AUDNZD 13
AUDCAD 12
GBPCAD 10
GBPUSD 9
EURAUD 8
USDCHF 7
USDJPY 7
NZDCAD 7
USDSGD 6
GBPCHF 6
EURGBP 6
GBPSGD 5
NZDCHF 4
CHFJPY 4
NZDUSD 4
AUDSGD 4
NZDJPY 3
SGDJPY 3
EURNZD 3
GBPJPY 3
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDCHF 2
EURUSD 2
CHFSGD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
EURSGD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 21
EURJPY 8
GBPNZD 21
AUDJPY 21
GBPAUD 36
AUDNZD 9
AUDCAD 8
GBPCAD 11
GBPUSD 11
EURAUD 13
USDCHF 8
USDJPY 18
NZDCAD 5
USDSGD 3
GBPCHF 8
EURGBP 6
GBPSGD 4
NZDCHF 4
CHFJPY 8
NZDUSD 3
AUDSGD 4
NZDJPY 4
SGDJPY 6
EURNZD 7
GBPJPY 6
CADCHF 1
EURCHF 4
AUDCHF 2
EURUSD 4
CHFSGD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADJPY 3
EURSGD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 3.1K
EURJPY 1.5K
GBPNZD 3.9K
AUDJPY 3.3K
GBPAUD 5.7K
AUDNZD 1.7K
AUDCAD 1.2K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD 1.2K
EURAUD 2K
USDCHF 755
USDJPY 2.8K
NZDCAD 731
USDSGD 428
GBPCHF 645
EURGBP 477
GBPSGD 578
NZDCHF 330
CHFJPY 1.3K
NZDUSD 314
AUDSGD 600
NZDJPY 605
SGDJPY 975
EURNZD 1.2K
GBPJPY 988
CADCHF 153
EURCHF 321
AUDCHF 178
EURUSD 415
CHFSGD 139
AUDUSD 56
USDCAD 109
CADJPY 459
EURSGD 139
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.38 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +110.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.40 × 5
Coinexx-Live
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Exness-MT5Real7
2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.00 × 34
65 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG1
30USD al mese
55%
0
0
USD
772
USD
1
100%
239
97%
100%
16.77
1.14
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.