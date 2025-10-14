SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 reviews
Reliability
12 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 328%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 711
Profit Trades:
1 620 (94.68%)
Loss Trades:
91 (5.32%)
Best trade:
16.46 USD
Worst trade:
-46.45 USD
Gross Profit:
2 248.83 USD (325 080 pips)
Gross Loss:
-608.43 USD (75 583 pips)
Maximum consecutive wins:
97 (143.96 USD)
Maximal consecutive profit:
143.96 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
73.80%
Latest trade:
21 minutes ago
Trades per week:
100
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
18.51
Long Trades:
856 (50.03%)
Short Trades:
855 (49.97%)
Profit Factor:
3.70
Expected Payoff:
0.96 USD
Average Profit:
1.39 USD
Average Loss:
-6.69 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-88.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-88.60 USD (4)
Monthly growth:
21.94%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.02 USD
Maximal:
88.64 USD (5.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.33% (88.68 USD)
By Equity:
75.06% (684.95 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 194
EURCAD 150
AUDNZD 125
GBPAUD 120
AUDCAD 91
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 63
AUDJPY 60
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
NZDCAD 44
USDSGD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
NZDUSD 39
AUDCHF 38
CHFSGD 37
CADCHF 36
EURNZD 35
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
AUDSGD 26
SGDJPY 25
EURGBP 23
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 186
EURCAD 111
AUDNZD 60
GBPAUD 163
AUDCAD 53
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 113
AUDJPY 18
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
NZDCAD 32
USDSGD 20
NZDJPY 42
USDJPY -67
NZDUSD 34
AUDCHF 52
CHFSGD 41
CADCHF 28
EURNZD 60
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CHFJPY 71
EURUSD 51
AUDSGD 22
SGDJPY 25
EURGBP 32
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 34K
EURCAD 17K
AUDNZD 12K
GBPAUD 26K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 4.1K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 4.7K
USDSGD 3.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
NZDUSD 3.9K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 6.6K
CADCHF 2.9K
EURNZD 11K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
AUDSGD 3.8K
SGDJPY 4.4K
EURGBP 2K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.46 USD
Worst trade: -46 USD
Maximum consecutive wins: 97
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +143.96 USD
Maximal consecutive loss: -88.60 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 more...
No reviews
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
