- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 711
Profit Trades:
1 620 (94.68%)
Loss Trades:
91 (5.32%)
Best trade:
16.46 USD
Worst trade:
-46.45 USD
Gross Profit:
2 248.83 USD (325 080 pips)
Gross Loss:
-608.43 USD (75 583 pips)
Maximum consecutive wins:
97 (143.96 USD)
Maximal consecutive profit:
143.96 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
73.80%
Latest trade:
21 minutes ago
Trades per week:
100
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
18.51
Long Trades:
856 (50.03%)
Short Trades:
855 (49.97%)
Profit Factor:
3.70
Expected Payoff:
0.96 USD
Average Profit:
1.39 USD
Average Loss:
-6.69 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-88.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-88.60 USD (4)
Monthly growth:
21.94%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.02 USD
Maximal:
88.64 USD (5.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.33% (88.68 USD)
By Equity:
75.06% (684.95 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|194
|EURCAD
|150
|AUDNZD
|125
|GBPAUD
|120
|AUDCAD
|91
|GBPCAD
|74
|EURJPY
|65
|EURAUD
|63
|AUDJPY
|60
|GBPUSD
|51
|GBPSGD
|49
|USDCHF
|44
|NZDCAD
|44
|USDSGD
|42
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|39
|NZDUSD
|39
|AUDCHF
|38
|CHFSGD
|37
|CADCHF
|36
|EURNZD
|35
|NZDCHF
|33
|AUDUSD
|32
|CHFJPY
|31
|EURUSD
|31
|AUDSGD
|26
|SGDJPY
|25
|EURGBP
|23
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|17
|CADJPY
|16
|USDCAD
|8
|EURCHF
|7
|EURSGD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|186
|EURCAD
|111
|AUDNZD
|60
|GBPAUD
|163
|AUDCAD
|53
|GBPCAD
|72
|EURJPY
|52
|EURAUD
|113
|AUDJPY
|18
|GBPUSD
|60
|GBPSGD
|74
|USDCHF
|38
|NZDCAD
|32
|USDSGD
|20
|NZDJPY
|42
|USDJPY
|-67
|NZDUSD
|34
|AUDCHF
|52
|CHFSGD
|41
|CADCHF
|28
|EURNZD
|60
|NZDCHF
|39
|AUDUSD
|41
|CHFJPY
|71
|EURUSD
|51
|AUDSGD
|22
|SGDJPY
|25
|EURGBP
|32
|GBPJPY
|51
|GBPCHF
|25
|CADJPY
|20
|USDCAD
|7
|EURCHF
|5
|EURSGD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|34K
|EURCAD
|17K
|AUDNZD
|12K
|GBPAUD
|26K
|AUDCAD
|8.4K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|8.7K
|EURAUD
|18K
|AUDJPY
|4.1K
|GBPUSD
|6.6K
|GBPSGD
|9.2K
|USDCHF
|3.8K
|NZDCAD
|4.7K
|USDSGD
|3.5K
|NZDJPY
|7.3K
|USDJPY
|-6.4K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCHF
|4.4K
|CHFSGD
|6.6K
|CADCHF
|2.9K
|EURNZD
|11K
|NZDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|4.7K
|CHFJPY
|11K
|EURUSD
|5.6K
|AUDSGD
|3.8K
|SGDJPY
|4.4K
|EURGBP
|2K
|GBPJPY
|8.1K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|721
|EURSGD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +16.46 USD
Worst trade: -46 USD
Maximum consecutive wins: 97
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +143.96 USD
Maximal consecutive loss: -88.60 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1789
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
No reviews