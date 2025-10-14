シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 321%
FusionMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 682
利益トレード:
1 591 (94.58%)
損失トレード:
91 (5.41%)
ベストトレード:
16.46 USD
最悪のトレード:
-46.45 USD
総利益:
2 213.81 USD (320 214 pips)
総損失:
-607.97 USD (75 583 pips)
最大連続の勝ち:
97 (143.96 USD)
最大連続利益:
143.96 USD (97)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
73.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
18.12
長いトレード:
845 (50.24%)
短いトレード:
837 (49.76%)
プロフィットファクター:
3.64
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-6.68 USD
最大連続の負け:
4 (-88.60 USD)
最大連続損失:
-88.60 USD (4)
月間成長:
21.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
88.64 USD (5.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.33% (88.68 USD)
エクイティによる:
75.06% (684.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 185
EURCAD 149
AUDNZD 125
GBPAUD 115
AUDCAD 89
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 62
AUDJPY 59
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
NZDCAD 43
USDSGD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
AUDCHF 38
NZDUSD 37
CHFSGD 36
EURNZD 35
CADCHF 34
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
SGDJPY 25
AUDSGD 24
EURGBP 21
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 179
EURCAD 110
AUDNZD 60
GBPAUD 152
AUDCAD 52
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 112
AUDJPY 17
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
NZDCAD 31
USDSGD 20
NZDJPY 42
USDJPY -67
AUDCHF 52
NZDUSD 33
CHFSGD 39
EURNZD 60
CADCHF 26
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CHFJPY 71
EURUSD 51
SGDJPY 25
AUDSGD 19
EURGBP 28
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 33K
EURCAD 16K
AUDNZD 12K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.2K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 4.6K
USDSGD 3.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
AUDCHF 4.4K
NZDUSD 3.8K
CHFSGD 6.3K
EURNZD 11K
CADCHF 2.8K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
SGDJPY 4.4K
AUDSGD 3.5K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.46 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 97
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +143.96 USD
最大連続損失: -88.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録