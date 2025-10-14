SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 321%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 682
Transacciones Rentables:
1 591 (94.58%)
Transacciones Irrentables:
91 (5.41%)
Mejor transacción:
16.46 USD
Peor transacción:
-46.45 USD
Beneficio Bruto:
2 213.81 USD (320 214 pips)
Pérdidas Brutas:
-607.97 USD (75 583 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (143.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
143.96 USD (97)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
73.80%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
18.12
Transacciones Largas:
845 (50.24%)
Transacciones Cortas:
837 (49.76%)
Factor de Beneficio:
3.64
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
1.39 USD
Pérdidas medias:
-6.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-88.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.60 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
88.64 USD (5.33%)
Reducción relativa:
De balance:
5.33% (88.68 USD)
De fondos:
75.06% (684.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 185
EURCAD 149
AUDNZD 125
GBPAUD 115
AUDCAD 89
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 62
AUDJPY 59
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
NZDCAD 43
USDSGD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
AUDCHF 38
NZDUSD 37
CHFSGD 36
EURNZD 35
CADCHF 34
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
SGDJPY 25
AUDSGD 24
EURGBP 21
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 179
EURCAD 110
AUDNZD 60
GBPAUD 152
AUDCAD 52
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 112
AUDJPY 17
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
NZDCAD 31
USDSGD 20
NZDJPY 42
USDJPY -67
AUDCHF 52
NZDUSD 33
CHFSGD 39
EURNZD 60
CADCHF 26
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CHFJPY 71
EURUSD 51
SGDJPY 25
AUDSGD 19
EURGBP 28
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 33K
EURCAD 16K
AUDNZD 12K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.2K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 4.6K
USDSGD 3.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
AUDCHF 4.4K
NZDUSD 3.8K
CHFSGD 6.3K
EURNZD 11K
CADCHF 2.8K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
SGDJPY 4.4K
AUDSGD 3.5K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.46 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 97
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +143.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.60 USD

No hay comentarios
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
