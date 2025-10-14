СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 328%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 711
Прибыльных трейдов:
1 620 (94.68%)
Убыточных трейдов:
91 (5.32%)
Лучший трейд:
16.46 USD
Худший трейд:
-46.45 USD
Общая прибыль:
2 248.83 USD (325 080 pips)
Общий убыток:
-608.43 USD (75 583 pips)
Макс. серия выигрышей:
97 (143.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.96 USD (97)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
73.80%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
18.51
Длинных трейдов:
856 (50.03%)
Коротких трейдов:
855 (49.97%)
Профит фактор:
3.70
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-88.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.60 USD (4)
Прирост в месяц:
21.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
88.64 USD (5.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.33% (88.68 USD)
По эквити:
75.06% (684.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 194
EURCAD 150
AUDNZD 125
GBPAUD 120
AUDCAD 91
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 63
AUDJPY 60
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
NZDCAD 44
USDSGD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
NZDUSD 39
AUDCHF 38
CHFSGD 37
CADCHF 36
EURNZD 35
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
AUDSGD 26
SGDJPY 25
EURGBP 23
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 186
EURCAD 111
AUDNZD 60
GBPAUD 163
AUDCAD 53
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 113
AUDJPY 18
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
NZDCAD 32
USDSGD 20
NZDJPY 42
USDJPY -67
NZDUSD 34
AUDCHF 52
CHFSGD 41
CADCHF 28
EURNZD 60
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CHFJPY 71
EURUSD 51
AUDSGD 22
SGDJPY 25
EURGBP 32
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 34K
EURCAD 17K
AUDNZD 12K
GBPAUD 26K
AUDCAD 8.4K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 4.1K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 4.7K
USDSGD 3.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
NZDUSD 3.9K
AUDCHF 4.4K
CHFSGD 6.6K
CADCHF 2.9K
EURNZD 11K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
AUDSGD 3.8K
SGDJPY 4.4K
EURGBP 2K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.46 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 97
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +143.96 USD
Макс. убыток в серии: -88.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
еще 75...
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
