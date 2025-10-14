信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
可靠性
12
0 / 0 USD
增长自 2025 321%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 676
盈利交易:
1 585 (94.57%)
亏损交易:
91 (5.43%)
最好交易:
16.46 USD
最差交易:
-46.45 USD
毛利:
2 209.20 USD (319 618 pips)
毛利亏损:
-607.77 USD (75 583 pips)
最大连续赢利:
97 (143.96 USD)
最大连续盈利:
143.96 USD (97)
夏普比率:
0.43
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
73.80%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
2 天
采收率:
18.07
长期交易:
842 (50.24%)
短期交易:
834 (49.76%)
利润因子:
3.63
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-6.68 USD
最大连续失误:
4 (-88.60 USD)
最大连续亏损:
-88.60 USD (4)
每月增长:
24.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
88.64 USD (5.33%)
相对跌幅:
结余:
5.33% (88.68 USD)
净值:
75.06% (684.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 183
EURCAD 148
AUDNZD 125
GBPAUD 115
AUDCAD 89
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 62
AUDJPY 59
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
USDSGD 42
NZDCAD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
AUDCHF 38
NZDUSD 37
CHFSGD 36
EURNZD 35
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CADCHF 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
SGDJPY 25
AUDSGD 24
EURGBP 21
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 178
EURCAD 109
AUDNZD 60
GBPAUD 152
AUDCAD 52
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 112
AUDJPY 17
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
USDSGD 20
NZDCAD 30
NZDJPY 42
USDJPY -67
AUDCHF 52
NZDUSD 33
CHFSGD 39
EURNZD 60
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CADCHF 25
CHFJPY 71
EURUSD 51
SGDJPY 25
AUDSGD 19
EURGBP 28
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 33K
EURCAD 16K
AUDNZD 12K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.2K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
USDSGD 3.5K
NZDCAD 4.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
AUDCHF 4.4K
NZDUSD 3.8K
CHFSGD 6.3K
EURNZD 11K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CADCHF 2.6K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
SGDJPY 4.4K
AUDSGD 3.5K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.46 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 97
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +143.96 USD
最大连续亏损: -88.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 更多...
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
