Negociações:
1 682
Negociações com lucro:
1 591 (94.58%)
Negociações com perda:
91 (5.41%)
Melhor negociação:
16.46 USD
Pior negociação:
-46.45 USD
Lucro bruto:
2 213.81 USD (320 214 pips)
Perda bruta:
-607.97 USD (75 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (143.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
143.96 USD (97)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
73.80%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.12
Negociações longas:
845 (50.24%)
Negociações curtas:
837 (49.76%)
Fator de lucro:
3.64
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-6.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-88.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.60 USD (4)
Crescimento mensal:
21.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
88.64 USD (5.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.33% (88.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.06% (684.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|185
|EURCAD
|149
|AUDNZD
|125
|GBPAUD
|115
|AUDCAD
|89
|GBPCAD
|74
|EURJPY
|65
|EURAUD
|62
|AUDJPY
|59
|GBPUSD
|51
|GBPSGD
|49
|USDCHF
|44
|NZDCAD
|43
|USDSGD
|42
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|39
|AUDCHF
|38
|NZDUSD
|37
|CHFSGD
|36
|EURNZD
|35
|CADCHF
|34
|NZDCHF
|33
|AUDUSD
|32
|CHFJPY
|31
|EURUSD
|31
|SGDJPY
|25
|AUDSGD
|24
|EURGBP
|21
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|17
|CADJPY
|16
|USDCAD
|8
|EURCHF
|7
|EURSGD
|7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|179
|EURCAD
|110
|AUDNZD
|60
|GBPAUD
|152
|AUDCAD
|52
|GBPCAD
|72
|EURJPY
|52
|EURAUD
|112
|AUDJPY
|17
|GBPUSD
|60
|GBPSGD
|74
|USDCHF
|38
|NZDCAD
|31
|USDSGD
|20
|NZDJPY
|42
|USDJPY
|-67
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|33
|CHFSGD
|39
|EURNZD
|60
|CADCHF
|26
|NZDCHF
|39
|AUDUSD
|41
|CHFJPY
|71
|EURUSD
|51
|SGDJPY
|25
|AUDSGD
|19
|EURGBP
|28
|GBPJPY
|51
|GBPCHF
|25
|CADJPY
|20
|USDCAD
|7
|EURCHF
|5
|EURSGD
|10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|33K
|EURCAD
|16K
|AUDNZD
|12K
|GBPAUD
|24K
|AUDCAD
|8.2K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|8.7K
|EURAUD
|18K
|AUDJPY
|3.9K
|GBPUSD
|6.6K
|GBPSGD
|9.2K
|USDCHF
|3.8K
|NZDCAD
|4.6K
|USDSGD
|3.5K
|NZDJPY
|7.3K
|USDJPY
|-6.4K
|AUDCHF
|4.4K
|NZDUSD
|3.8K
|CHFSGD
|6.3K
|EURNZD
|11K
|CADCHF
|2.8K
|NZDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|4.7K
|CHFJPY
|11K
|EURUSD
|5.6K
|SGDJPY
|4.4K
|AUDSGD
|3.5K
|EURGBP
|1.9K
|GBPJPY
|8.1K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|721
|EURSGD
|1.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.46 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 97
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +143.96 USD
Máxima perda consecutiva: -88.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
|
Bybit-Live
0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
|
PUPrime-Live
0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
|
Coinexx-Live
2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
|
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
|
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
|
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
