SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 321%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 682
Negociações com lucro:
1 591 (94.58%)
Negociações com perda:
91 (5.41%)
Melhor negociação:
16.46 USD
Pior negociação:
-46.45 USD
Lucro bruto:
2 213.81 USD (320 214 pips)
Perda bruta:
-607.97 USD (75 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (143.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
143.96 USD (97)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
73.80%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
18.12
Negociações longas:
845 (50.24%)
Negociações curtas:
837 (49.76%)
Fator de lucro:
3.64
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-6.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-88.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.60 USD (4)
Crescimento mensal:
21.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
88.64 USD (5.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.33% (88.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.06% (684.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 185
EURCAD 149
AUDNZD 125
GBPAUD 115
AUDCAD 89
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 62
AUDJPY 59
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
NZDCAD 43
USDSGD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
AUDCHF 38
NZDUSD 37
CHFSGD 36
EURNZD 35
CADCHF 34
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
SGDJPY 25
AUDSGD 24
EURGBP 21
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 179
EURCAD 110
AUDNZD 60
GBPAUD 152
AUDCAD 52
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 112
AUDJPY 17
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
NZDCAD 31
USDSGD 20
NZDJPY 42
USDJPY -67
AUDCHF 52
NZDUSD 33
CHFSGD 39
EURNZD 60
CADCHF 26
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CHFJPY 71
EURUSD 51
SGDJPY 25
AUDSGD 19
EURGBP 28
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 33K
EURCAD 16K
AUDNZD 12K
GBPAUD 24K
AUDCAD 8.2K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 4.6K
USDSGD 3.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
AUDCHF 4.4K
NZDUSD 3.8K
CHFSGD 6.3K
EURNZD 11K
CADCHF 2.8K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
SGDJPY 4.4K
AUDSGD 3.5K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.46 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 97
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +143.96 USD
Máxima perda consecutiva: -88.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
FPMarketsSC-Live
2.84 × 809
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
