SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 325%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 693
Gewinntrades:
1 602 (94.62%)
Verlusttrades:
91 (5.38%)
Bester Trade:
16.46 USD
Schlechtester Trade:
-46.45 USD
Bruttoprofit:
2 231.34 USD (322 817 pips)
Bruttoverlust:
-608.23 USD (75 583 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
97 (143.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.96 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
73.80%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.31
Long-Positionen:
852 (50.32%)
Short-Positionen:
841 (49.68%)
Profit-Faktor:
3.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-88.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
20.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
88.64 USD (5.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.33% (88.68 USD)
Kapital:
75.06% (684.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 186
EURCAD 150
AUDNZD 125
GBPAUD 120
AUDCAD 90
GBPCAD 74
EURJPY 65
EURAUD 62
AUDJPY 59
GBPUSD 51
GBPSGD 49
USDCHF 44
NZDCAD 43
USDSGD 42
NZDJPY 40
USDJPY 39
AUDCHF 38
NZDUSD 37
CHFSGD 36
CADCHF 35
EURNZD 35
NZDCHF 33
AUDUSD 32
CHFJPY 31
EURUSD 31
AUDSGD 26
SGDJPY 25
EURGBP 21
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 8
EURCHF 7
EURSGD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 180
EURCAD 111
AUDNZD 60
GBPAUD 163
AUDCAD 53
GBPCAD 72
EURJPY 52
EURAUD 112
AUDJPY 17
GBPUSD 60
GBPSGD 74
USDCHF 38
NZDCAD 31
USDSGD 20
NZDJPY 42
USDJPY -67
AUDCHF 52
NZDUSD 33
CHFSGD 39
CADCHF 27
EURNZD 60
NZDCHF 39
AUDUSD 41
CHFJPY 71
EURUSD 51
AUDSGD 22
SGDJPY 25
EURGBP 28
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 7
EURCHF 5
EURSGD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 33K
EURCAD 17K
AUDNZD 12K
GBPAUD 26K
AUDCAD 8.3K
GBPCAD 11K
EURJPY 8.7K
EURAUD 18K
AUDJPY 3.9K
GBPUSD 6.6K
GBPSGD 9.2K
USDCHF 3.8K
NZDCAD 4.6K
USDSGD 3.5K
NZDJPY 7.3K
USDJPY -6.4K
AUDCHF 4.4K
NZDUSD 3.8K
CHFSGD 6.3K
CADCHF 2.8K
EURNZD 11K
NZDCHF 3.4K
AUDUSD 4.7K
CHFJPY 11K
EURUSD 5.6K
AUDSGD 3.8K
SGDJPY 4.4K
EURGBP 1.9K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.1K
EURCHF 721
EURSGD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.46 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 97
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +143.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1789
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
noch 75 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
