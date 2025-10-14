- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 693
Gewinntrades:
1 602 (94.62%)
Verlusttrades:
91 (5.38%)
Bester Trade:
16.46 USD
Schlechtester Trade:
-46.45 USD
Bruttoprofit:
2 231.34 USD (322 817 pips)
Bruttoverlust:
-608.23 USD (75 583 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
97 (143.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
143.96 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
73.80%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
18.31
Long-Positionen:
852 (50.32%)
Short-Positionen:
841 (49.68%)
Profit-Faktor:
3.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-88.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
20.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
88.64 USD (5.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.33% (88.68 USD)
Kapital:
75.06% (684.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|186
|EURCAD
|150
|AUDNZD
|125
|GBPAUD
|120
|AUDCAD
|90
|GBPCAD
|74
|EURJPY
|65
|EURAUD
|62
|AUDJPY
|59
|GBPUSD
|51
|GBPSGD
|49
|USDCHF
|44
|NZDCAD
|43
|USDSGD
|42
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|39
|AUDCHF
|38
|NZDUSD
|37
|CHFSGD
|36
|CADCHF
|35
|EURNZD
|35
|NZDCHF
|33
|AUDUSD
|32
|CHFJPY
|31
|EURUSD
|31
|AUDSGD
|26
|SGDJPY
|25
|EURGBP
|21
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|17
|CADJPY
|16
|USDCAD
|8
|EURCHF
|7
|EURSGD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|180
|EURCAD
|111
|AUDNZD
|60
|GBPAUD
|163
|AUDCAD
|53
|GBPCAD
|72
|EURJPY
|52
|EURAUD
|112
|AUDJPY
|17
|GBPUSD
|60
|GBPSGD
|74
|USDCHF
|38
|NZDCAD
|31
|USDSGD
|20
|NZDJPY
|42
|USDJPY
|-67
|AUDCHF
|52
|NZDUSD
|33
|CHFSGD
|39
|CADCHF
|27
|EURNZD
|60
|NZDCHF
|39
|AUDUSD
|41
|CHFJPY
|71
|EURUSD
|51
|AUDSGD
|22
|SGDJPY
|25
|EURGBP
|28
|GBPJPY
|51
|GBPCHF
|25
|CADJPY
|20
|USDCAD
|7
|EURCHF
|5
|EURSGD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|33K
|EURCAD
|17K
|AUDNZD
|12K
|GBPAUD
|26K
|AUDCAD
|8.3K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|8.7K
|EURAUD
|18K
|AUDJPY
|3.9K
|GBPUSD
|6.6K
|GBPSGD
|9.2K
|USDCHF
|3.8K
|NZDCAD
|4.6K
|USDSGD
|3.5K
|NZDJPY
|7.3K
|USDJPY
|-6.4K
|AUDCHF
|4.4K
|NZDUSD
|3.8K
|CHFSGD
|6.3K
|CADCHF
|2.8K
|EURNZD
|11K
|NZDCHF
|3.4K
|AUDUSD
|4.7K
|CHFJPY
|11K
|EURUSD
|5.6K
|AUDSGD
|3.8K
|SGDJPY
|4.4K
|EURGBP
|1.9K
|GBPJPY
|8.1K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|721
|EURSGD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.46 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 97
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +143.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1789
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
