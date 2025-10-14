SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
233 (97.48%)
Perte trades:
6 (2.51%)
Meilleure transaction:
9.38 USD
Pire transaction:
-4.05 USD
Bénéfice brut:
288.88 USD (41 140 pips)
Perte brute:
-17.22 USD (1 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
89 (110.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.67 USD (89)
Ratio de Sharpe:
0.99
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.08%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
293
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
66.91
Longs trades:
137 (57.32%)
Courts trades:
102 (42.68%)
Facteur de profit:
16.78
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
1.24 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.06 USD (2)
Croissance mensuelle:
54.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
4.06 USD (0.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.70% (4.10 USD)
Par fonds propres:
16.43% (126.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 26
EURJPY 21
GBPNZD 21
AUDJPY 19
GBPAUD 15
AUDNZD 13
AUDCAD 12
GBPCAD 10
GBPUSD 9
EURAUD 8
USDCHF 7
USDJPY 7
NZDCAD 7
USDSGD 6
GBPCHF 6
EURGBP 6
GBPSGD 5
NZDCHF 4
CHFJPY 4
NZDUSD 4
AUDSGD 4
NZDJPY 3
SGDJPY 3
EURNZD 3
GBPJPY 3
CADCHF 2
EURCHF 2
AUDCHF 2
EURUSD 2
CHFSGD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
EURSGD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 21
EURJPY 8
GBPNZD 21
AUDJPY 21
GBPAUD 36
AUDNZD 9
AUDCAD 8
GBPCAD 11
GBPUSD 11
EURAUD 13
USDCHF 8
USDJPY 18
NZDCAD 5
USDSGD 3
GBPCHF 8
EURGBP 6
GBPSGD 4
NZDCHF 4
CHFJPY 8
NZDUSD 3
AUDSGD 4
NZDJPY 4
SGDJPY 6
EURNZD 7
GBPJPY 6
CADCHF 1
EURCHF 4
AUDCHF 2
EURUSD 4
CHFSGD 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
CADJPY 3
EURSGD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 3.1K
EURJPY 1.5K
GBPNZD 3.9K
AUDJPY 3.3K
GBPAUD 5.7K
AUDNZD 1.7K
AUDCAD 1.2K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD 1.2K
EURAUD 2K
USDCHF 755
USDJPY 2.8K
NZDCAD 731
USDSGD 428
GBPCHF 645
EURGBP 477
GBPSGD 578
NZDCHF 330
CHFJPY 1.3K
NZDUSD 314
AUDSGD 600
NZDJPY 605
SGDJPY 975
EURNZD 1.2K
GBPJPY 988
CADCHF 153
EURCHF 321
AUDCHF 178
EURUSD 415
CHFSGD 139
AUDUSD 56
USDCAD 109
CADJPY 459
EURSGD 139
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.38 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 89
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +110.67 USD
Perte consécutive maximale: -4.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.40 × 5
Coinexx-Live
0.50 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real39
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.36 × 11
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
FPMarketsLLC-Live
2.18 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.29 × 1249
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Exness-MT5Real7
2.33 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
2.47 × 51
LiteFinance-MT5-Live
2.80 × 5
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.02 × 363
VantageInternational-Live 3
3.19 × 16
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.00 × 34
65 plus...
Aucun avis
2025.10.14 18:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 18:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BG1
30 USD par mois
55%
0
0
USD
772
USD
1
100%
239
97%
100%
16.77
1.14
USD
16%
1:500
