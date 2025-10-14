- 자본
- 축소
트레이드:
1 827
이익 거래:
1 734 (94.90%)
손실 거래:
93 (5.09%)
최고의 거래:
16.46 USD
최악의 거래:
-46.45 USD
총 수익:
2 352.40 USD (338 742 pips)
총 손실:
-615.38 USD (75 973 pips)
연속 최대 이익:
97 (143.96 USD)
연속 최대 이익:
143.96 USD (97)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
73.80%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
130
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
19.60
롱(주식매수):
915 (50.08%)
숏(주식차입매도):
912 (49.92%)
수익 요인:
3.82
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
1.36 USD
평균 손실:
-6.62 USD
연속 최대 손실:
4 (-88.60 USD)
연속 최대 손실:
-88.60 USD (4)
월별 성장률:
18.03%
연간 예측:
218.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
88.64 USD (5.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.33% (88.68 USD)
자본금별:
75.06% (684.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|211
|EURCAD
|161
|GBPAUD
|126
|AUDNZD
|125
|AUDCAD
|98
|GBPCAD
|77
|EURJPY
|76
|EURAUD
|65
|AUDJPY
|60
|GBPSGD
|58
|USDCHF
|56
|GBPUSD
|52
|USDSGD
|47
|NZDCAD
|46
|NZDUSD
|44
|NZDJPY
|40
|CHFSGD
|40
|CADCHF
|40
|AUDUSD
|39
|USDJPY
|39
|AUDCHF
|38
|CHFJPY
|35
|EURNZD
|35
|NZDCHF
|33
|EURUSD
|31
|SGDJPY
|26
|AUDSGD
|26
|EURGBP
|25
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|17
|CADJPY
|16
|USDCAD
|10
|EURCHF
|8
|EURSGD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|199
|EURCAD
|117
|GBPAUD
|169
|AUDNZD
|60
|AUDCAD
|55
|GBPCAD
|75
|EURJPY
|58
|EURAUD
|117
|AUDJPY
|18
|GBPSGD
|79
|USDCHF
|56
|GBPUSD
|60
|USDSGD
|23
|NZDCAD
|33
|NZDUSD
|39
|NZDJPY
|42
|CHFSGD
|45
|CADCHF
|30
|AUDUSD
|46
|USDJPY
|-67
|AUDCHF
|52
|CHFJPY
|79
|EURNZD
|60
|NZDCHF
|39
|EURUSD
|51
|SGDJPY
|26
|AUDSGD
|22
|EURGBP
|34
|GBPJPY
|51
|GBPCHF
|25
|CADJPY
|20
|USDCAD
|9
|EURCHF
|6
|EURSGD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|37K
|EURCAD
|18K
|GBPAUD
|27K
|AUDNZD
|12K
|AUDCAD
|8.7K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|9.9K
|EURAUD
|19K
|AUDJPY
|4.1K
|GBPSGD
|10K
|USDCHF
|5K
|GBPUSD
|6.7K
|USDSGD
|3.9K
|NZDCAD
|4.9K
|NZDUSD
|4.3K
|NZDJPY
|7.3K
|CHFSGD
|7.1K
|CADCHF
|3.1K
|AUDUSD
|5.2K
|USDJPY
|-6.4K
|AUDCHF
|4.4K
|CHFJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|NZDCHF
|3.4K
|EURUSD
|5.6K
|SGDJPY
|4.5K
|AUDSGD
|3.8K
|EURGBP
|2.2K
|GBPJPY
|8.1K
|GBPCHF
|2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCAD
|1.4K
|EURCHF
|841
|EURSGD
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.46 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 97
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +143.96 USD
연속 최대 손실: -88.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.60 × 5
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.05 × 152
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 180
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.86 × 1792
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 421
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
