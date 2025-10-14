리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real8 0.60 × 5 PUPrime-Live 0.86 × 7 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FxPro-MT5 Live02 1.63 × 8 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 GoMarkets-Live 2.05 × 152 ICMarketsSC-MT5 2.09 × 180 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 Coinexx-Live 2.40 × 10 FPMarketsLLC-Live 2.50 × 18 Pepperstone-MT5-Live01 2.78 × 65 ICMarketsSC-MT5-2 2.86 × 1792 ICMarketsSC-MT5-4 2.90 × 421 FPMarketsSC-Live 2.96 × 825 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.54 × 39 Exness-MT5Real7 3.60 × 15 ValutradesSeychelles-Live 3.70 × 10 Exness-MT5Real12 3.74 × 42 VantageInternational-Live 3 3.83 × 24 FxPro-MT5 4.00 × 1 76 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오