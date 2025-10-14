시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BG1
Vojtech Dubina

BG1

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 348%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 827
이익 거래:
1 734 (94.90%)
손실 거래:
93 (5.09%)
최고의 거래:
16.46 USD
최악의 거래:
-46.45 USD
총 수익:
2 352.40 USD (338 742 pips)
총 손실:
-615.38 USD (75 973 pips)
연속 최대 이익:
97 (143.96 USD)
연속 최대 이익:
143.96 USD (97)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
73.80%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
130
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
19.60
롱(주식매수):
915 (50.08%)
숏(주식차입매도):
912 (49.92%)
수익 요인:
3.82
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
1.36 USD
평균 손실:
-6.62 USD
연속 최대 손실:
4 (-88.60 USD)
연속 최대 손실:
-88.60 USD (4)
월별 성장률:
18.03%
연간 예측:
218.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
88.64 USD (5.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.33% (88.68 USD)
자본금별:
75.06% (684.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 211
EURCAD 161
GBPAUD 126
AUDNZD 125
AUDCAD 98
GBPCAD 77
EURJPY 76
EURAUD 65
AUDJPY 60
GBPSGD 58
USDCHF 56
GBPUSD 52
USDSGD 47
NZDCAD 46
NZDUSD 44
NZDJPY 40
CHFSGD 40
CADCHF 40
AUDUSD 39
USDJPY 39
AUDCHF 38
CHFJPY 35
EURNZD 35
NZDCHF 33
EURUSD 31
SGDJPY 26
AUDSGD 26
EURGBP 25
GBPJPY 19
GBPCHF 17
CADJPY 16
USDCAD 10
EURCHF 8
EURSGD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 199
EURCAD 117
GBPAUD 169
AUDNZD 60
AUDCAD 55
GBPCAD 75
EURJPY 58
EURAUD 117
AUDJPY 18
GBPSGD 79
USDCHF 56
GBPUSD 60
USDSGD 23
NZDCAD 33
NZDUSD 39
NZDJPY 42
CHFSGD 45
CADCHF 30
AUDUSD 46
USDJPY -67
AUDCHF 52
CHFJPY 79
EURNZD 60
NZDCHF 39
EURUSD 51
SGDJPY 26
AUDSGD 22
EURGBP 34
GBPJPY 51
GBPCHF 25
CADJPY 20
USDCAD 9
EURCHF 6
EURSGD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 37K
EURCAD 18K
GBPAUD 27K
AUDNZD 12K
AUDCAD 8.7K
GBPCAD 11K
EURJPY 9.9K
EURAUD 19K
AUDJPY 4.1K
GBPSGD 10K
USDCHF 5K
GBPUSD 6.7K
USDSGD 3.9K
NZDCAD 4.9K
NZDUSD 4.3K
NZDJPY 7.3K
CHFSGD 7.1K
CADCHF 3.1K
AUDUSD 5.2K
USDJPY -6.4K
AUDCHF 4.4K
CHFJPY 12K
EURNZD 11K
NZDCHF 3.4K
EURUSD 5.6K
SGDJPY 4.5K
AUDSGD 3.8K
EURGBP 2.2K
GBPJPY 8.1K
GBPCHF 2K
CADJPY 3.7K
USDCAD 1.4K
EURCHF 841
EURSGD 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.46 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 97
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +143.96 USD
연속 최대 손실: -88.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.60 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.05 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 180
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
2.86 × 1792
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 421
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FxPro-MT5
4.00 × 1
76 더...
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 13:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
