Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
16 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (20.00%)
En iyi işlem:
116.95 USD
En kötü işlem:
-20.86 USD
Brüt kâr:
457.40 USD (5 161 pips)
Brüt zarar:
-67.84 USD (1 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (283.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
77.62%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
9.98
Alış işlemleri:
14 (70.00%)
Satış işlemleri:
6 (30.00%)
Kâr faktörü:
6.74
Beklenen getiri:
19.48 USD
Ortalama kâr:
28.59 USD
Ortalama zarar:
-16.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.04 USD (2)
Aylık büyüme:
1.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
39.04 USD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.40% (40.39 USD)
Varlığa göre:
2.72% (273.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +116.95 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +283.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
