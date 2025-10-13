- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
16 (80.00%)
Negociações com perda:
4 (20.00%)
Melhor negociação:
116.95 USD
Pior negociação:
-20.86 USD
Lucro bruto:
457.40 USD (5 161 pips)
Perda bruta:
-67.84 USD (1 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (283.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
283.69 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
77.62%
Depósito máximo carregado:
0.87%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
9.98
Negociações longas:
14 (70.00%)
Negociações curtas:
6 (30.00%)
Fator de lucro:
6.74
Valor esperado:
19.48 USD
Lucro médio:
28.59 USD
Perda média:
-16.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.04 USD (2)
Crescimento mensal:
1.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
39.04 USD (0.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (40.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.72% (273.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +116.95 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +283.69 USD
Máxima perda consecutiva: -39.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
