Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
16 (80.00%)
Negociações com perda:
4 (20.00%)
Melhor negociação:
116.95 USD
Pior negociação:
-20.86 USD
Lucro bruto:
457.40 USD (5 161 pips)
Perda bruta:
-67.84 USD (1 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (283.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
283.69 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
77.62%
Depósito máximo carregado:
0.87%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
9.98
Negociações longas:
14 (70.00%)
Negociações curtas:
6 (30.00%)
Fator de lucro:
6.74
Valor esperado:
19.48 USD
Lucro médio:
28.59 USD
Perda média:
-16.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.04 USD (2)
Crescimento mensal:
1.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
39.04 USD (0.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (40.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.72% (273.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +116.95 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +283.69 USD
Máxima perda consecutiva: -39.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
