トレード:
20
利益トレード:
16 (80.00%)
損失トレード:
4 (20.00%)
ベストトレード:
116.95 USD
最悪のトレード:
-20.86 USD
総利益:
457.40 USD (5 161 pips)
総損失:
-67.84 USD (1 125 pips)
最大連続の勝ち:
7 (283.69 USD)
最大連続利益:
283.69 USD (7)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
77.62%
最大入金額:
0.87%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
9.98
長いトレード:
14 (70.00%)
短いトレード:
6 (30.00%)
プロフィットファクター:
6.74
期待されたペイオフ:
19.48 USD
平均利益:
28.59 USD
平均損失:
-16.96 USD
最大連続の負け:
2 (-39.04 USD)
最大連続損失:
-39.04 USD (2)
月間成長:
1.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
39.04 USD (0.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.40% (40.39 USD)
エクイティによる:
2.72% (273.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
ベストトレード: +116.95 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +283.69 USD
最大連続損失: -39.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
