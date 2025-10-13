- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
16 (80.00%)
Убыточных трейдов:
4 (20.00%)
Лучший трейд:
116.95 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
457.40 USD (5 161 pips)
Общий убыток:
-67.84 USD (1 125 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (283.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
77.62%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
9.98
Длинных трейдов:
14 (70.00%)
Коротких трейдов:
6 (30.00%)
Профит фактор:
6.74
Мат. ожидание:
19.48 USD
Средняя прибыль:
28.59 USD
Средний убыток:
-16.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.04 USD (2)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
39.04 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (40.39 USD)
По эквити:
2.72% (273.02 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|390
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|4K
Лучший трейд: +116.95 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +283.69 USD
Макс. убыток в серии: -39.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
