Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
16 (80.00%)
Убыточных трейдов:
4 (20.00%)
Лучший трейд:
116.95 USD
Худший трейд:
-20.86 USD
Общая прибыль:
457.40 USD (5 161 pips)
Общий убыток:
-67.84 USD (1 125 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (283.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
77.62%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
9.98
Длинных трейдов:
14 (70.00%)
Коротких трейдов:
6 (30.00%)
Профит фактор:
6.74
Мат. ожидание:
19.48 USD
Средняя прибыль:
28.59 USD
Средний убыток:
-16.96 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.04 USD (2)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
39.04 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (40.39 USD)
По эквити:
2.72% (273.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.95 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +283.69 USD
Макс. убыток в серии: -39.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.