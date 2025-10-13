- Incremento
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
16 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (20.00%)
Mejor transacción:
116.95 USD
Peor transacción:
-20.86 USD
Beneficio Bruto:
457.40 USD (5 161 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.84 USD (1 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (283.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
283.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
77.62%
Carga máxima del depósito:
0.87%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
9.98
Transacciones Largas:
14 (70.00%)
Transacciones Cortas:
6 (30.00%)
Factor de Beneficio:
6.74
Beneficio Esperado:
19.48 USD
Beneficio medio:
28.59 USD
Pérdidas medias:
-16.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.04 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
39.04 USD (0.39%)
Reducción relativa:
De balance:
0.40% (40.39 USD)
De fondos:
2.72% (273.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +116.95 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +283.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
