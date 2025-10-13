SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Makarios Trading
Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
16 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (20.00%)
Mejor transacción:
116.95 USD
Peor transacción:
-20.86 USD
Beneficio Bruto:
457.40 USD (5 161 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.84 USD (1 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (283.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
283.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
77.62%
Carga máxima del depósito:
0.87%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
9.98
Transacciones Largas:
14 (70.00%)
Transacciones Cortas:
6 (30.00%)
Factor de Beneficio:
6.74
Beneficio Esperado:
19.48 USD
Beneficio medio:
28.59 USD
Pérdidas medias:
-16.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.04 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
39.04 USD (0.39%)
Reducción relativa:
De balance:
0.40% (40.39 USD)
De fondos:
2.72% (273.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +116.95 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +283.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
No hay comentarios
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Makarios Trading
50 USD al mes
4%
0
0
USD
10K
USD
13
100%
20
80%
78%
6.74
19.48
USD
3%
1:500
