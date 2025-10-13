SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Makarios Trading
Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
16 (80.00%)
Verlusttrades:
4 (20.00%)
Bester Trade:
116.95 USD
Schlechtester Trade:
-20.86 USD
Bruttoprofit:
457.40 USD (5 161 pips)
Bruttoverlust:
-67.84 USD (1 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (283.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283.69 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
77.62%
Max deposit load:
0.87%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
9.98
Long-Positionen:
14 (70.00%)
Short-Positionen:
6 (30.00%)
Profit-Faktor:
6.74
Mathematische Gewinnerwartung:
19.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.04 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
39.04 USD (0.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.40% (40.39 USD)
Kapital:
2.72% (273.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +116.95 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +283.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Makarios Trading
50 USD pro Monat
4%
0
0
USD
10K
USD
13
100%
20
80%
78%
6.74
19.48
USD
3%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.