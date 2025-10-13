- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
16 (80.00%)
Verlusttrades:
4 (20.00%)
Bester Trade:
116.95 USD
Schlechtester Trade:
-20.86 USD
Bruttoprofit:
457.40 USD (5 161 pips)
Bruttoverlust:
-67.84 USD (1 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (283.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283.69 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
77.62%
Max deposit load:
0.87%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
9.98
Long-Positionen:
14 (70.00%)
Short-Positionen:
6 (30.00%)
Profit-Faktor:
6.74
Mathematische Gewinnerwartung:
19.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.04 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
39.04 USD (0.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.40% (40.39 USD)
Kapital:
2.72% (273.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
