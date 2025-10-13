SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Makarios Trading
Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
16 (80.00%)
Perte trades:
4 (20.00%)
Meilleure transaction:
116.95 USD
Pire transaction:
-20.86 USD
Bénéfice brut:
457.40 USD (5 161 pips)
Perte brute:
-67.84 USD (1 125 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (283.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
77.62%
Charge de dépôt maximale:
0.87%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
9.98
Longs trades:
14 (70.00%)
Courts trades:
6 (30.00%)
Facteur de profit:
6.74
Rendement attendu:
19.48 USD
Bénéfice moyen:
28.59 USD
Perte moyenne:
-16.96 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-39.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.04 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.45 USD
Maximal:
39.04 USD (0.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.40% (40.39 USD)
Par fonds propres:
2.72% (273.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +116.95 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +283.69 USD
Perte consécutive maximale: -39.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Makarios Trading
50 USD par mois
4%
0
0
USD
10K
USD
13
100%
20
80%
78%
6.74
19.48
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.