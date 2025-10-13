SegnaliSezioni
Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
16 (80.00%)
Loss Trade:
4 (20.00%)
Best Trade:
116.95 USD
Worst Trade:
-20.86 USD
Profitto lordo:
457.40 USD (5 161 pips)
Perdita lorda:
-67.84 USD (1 125 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (283.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
77.62%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.98
Long Trade:
14 (70.00%)
Short Trade:
6 (30.00%)
Fattore di profitto:
6.74
Profitto previsto:
19.48 USD
Profitto medio:
28.59 USD
Perdita media:
-16.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.04 USD (2)
Crescita mensile:
1.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
39.04 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.40% (40.39 USD)
Per equità:
2.72% (273.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +116.95 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +283.69 USD
Massima perdita consecutiva: -39.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.13 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 21:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
