- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
16 (80.00%)
Loss Trade:
4 (20.00%)
Best Trade:
116.95 USD
Worst Trade:
-20.86 USD
Profitto lordo:
457.40 USD (5 161 pips)
Perdita lorda:
-67.84 USD (1 125 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (283.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
77.62%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.98
Long Trade:
14 (70.00%)
Short Trade:
6 (30.00%)
Fattore di profitto:
6.74
Profitto previsto:
19.48 USD
Profitto medio:
28.59 USD
Perdita media:
-16.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.04 USD (2)
Crescita mensile:
1.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
39.04 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.40% (40.39 USD)
Per equità:
2.72% (273.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +116.95 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +283.69 USD
Massima perdita consecutiva: -39.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
100%
20
80%
78%
6.74
19.48
USD
USD
3%
1:500