- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
16 (80.00%)
亏损交易:
4 (20.00%)
最好交易:
116.95 USD
最差交易:
-20.86 USD
毛利:
457.40 USD (5 161 pips)
毛利亏损:
-67.84 USD (1 125 pips)
最大连续赢利:
7 (283.69 USD)
最大连续盈利:
283.69 USD (7)
夏普比率:
0.62
交易活动:
77.62%
最大入金加载:
0.87%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 天
采收率:
9.98
长期交易:
14 (70.00%)
短期交易:
6 (30.00%)
利润因子:
6.74
预期回报:
19.48 USD
平均利润:
28.59 USD
平均损失:
-16.96 USD
最大连续失误:
2 (-39.04 USD)
最大连续亏损:
-39.04 USD (2)
每月增长:
1.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
39.04 USD (0.39%)
相对跌幅:
结余:
0.40% (40.39 USD)
净值:
2.72% (273.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.95 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +283.69 USD
最大连续亏损: -39.04 USD
