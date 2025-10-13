- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
16 (80.00%)
손실 거래:
4 (20.00%)
최고의 거래:
116.95 USD
최악의 거래:
-20.86 USD
총 수익:
457.40 USD (5 161 pips)
총 손실:
-67.84 USD (1 125 pips)
연속 최대 이익:
7 (283.69 USD)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
77.62%
최대 입금량:
0.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
9.98
롱(주식매수):
14 (70.00%)
숏(주식차입매도):
6 (30.00%)
수익 요인:
6.74
기대수익:
19.48 USD
평균 이익:
28.59 USD
평균 손실:
-16.96 USD
연속 최대 손실:
2 (-39.04 USD)
연속 최대 손실:
-39.04 USD (2)
월별 성장률:
1.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.45 USD
최대한의:
39.04 USD (0.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.40% (40.39 USD)
자본금별:
2.72% (273.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|390
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
