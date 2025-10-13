시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Makarios Trading
Ervin Garote Yuson

Makarios Trading

Ervin Garote Yuson
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
20
이익 거래:
16 (80.00%)
손실 거래:
4 (20.00%)
최고의 거래:
116.95 USD
최악의 거래:
-20.86 USD
총 수익:
457.40 USD (5 161 pips)
총 손실:
-67.84 USD (1 125 pips)
연속 최대 이익:
7 (283.69 USD)
연속 최대 이익:
283.69 USD (7)
샤프 비율:
0.62
거래 활동:
77.62%
최대 입금량:
0.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
9.98
롱(주식매수):
14 (70.00%)
숏(주식차입매도):
6 (30.00%)
수익 요인:
6.74
기대수익:
19.48 USD
평균 이익:
28.59 USD
평균 손실:
-16.96 USD
연속 최대 손실:
2 (-39.04 USD)
연속 최대 손실:
-39.04 USD (2)
월별 성장률:
1.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.45 USD
최대한의:
39.04 USD (0.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.40% (40.39 USD)
자본금별:
2.72% (273.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCAD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCAD 390
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCAD 4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +116.95 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +283.69 USD
연속 최대 손실: -39.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Makarios Trading
월별 50 USD
4%
0
0
USD
10K
USD
13
100%
20
80%
78%
6.74
19.48
USD
3%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.