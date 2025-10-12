SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HY MINH
Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 435
Kârla kapanan işlemler:
1 690 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
745 (30.60%)
En iyi işlem:
583.79 USD
En kötü işlem:
-228.70 USD
Brüt kâr:
38 994.94 USD (2 914 414 pips)
Brüt zarar:
-10 599.51 USD (712 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
837 (22 279.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 279.58 USD (837)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
1 597 (65.59%)
Satış işlemleri:
838 (34.41%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
11.66 USD
Ortalama kâr:
23.07 USD
Ortalama zarar:
-14.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
509 (-5 232.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 232.47 USD (509)
Aylık büyüme:
74.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 686.55 USD
Maksimum:
6 167.48 USD (95.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.16% (6 167.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2420
GBPUSD 6
EURUSD 6
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29K
GBPUSD -145
EURUSD -98
USDJPY -119
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.2M
GBPUSD -1.5K
EURUSD -986
USDJPY -1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +583.79 USD
En kötü işlem: -229 USD
Maksimum ardışık kazanç: 837
Maksimum ardışık kayıp: 509
Maksimum ardışık kâr: +22 279.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 232.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KohleCapitalMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
İnceleme yok
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 18:11
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol