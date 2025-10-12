- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 435
Kârla kapanan işlemler:
1 690 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
745 (30.60%)
En iyi işlem:
583.79 USD
En kötü işlem:
-228.70 USD
Brüt kâr:
38 994.94 USD (2 914 414 pips)
Brüt zarar:
-10 599.51 USD (712 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
837 (22 279.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 279.58 USD (837)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
1 597 (65.59%)
Satış işlemleri:
838 (34.41%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
11.66 USD
Ortalama kâr:
23.07 USD
Ortalama zarar:
-14.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
509 (-5 232.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 232.47 USD (509)
Aylık büyüme:
74.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 686.55 USD
Maksimum:
6 167.48 USD (95.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.16% (6 167.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2420
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29K
|GBPUSD
|-145
|EURUSD
|-98
|USDJPY
|-119
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2M
|GBPUSD
|-1.5K
|EURUSD
|-986
|USDJPY
|-1.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +583.79 USD
En kötü işlem: -229 USD
Maksimum ardışık kazanç: 837
Maksimum ardışık kayıp: 509
Maksimum ardışık kâr: +22 279.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 232.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KohleCapitalMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
İnceleme yok