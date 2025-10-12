- 成長
トレード:
3 093
利益トレード:
2 118 (68.47%)
損失トレード:
975 (31.52%)
ベストトレード:
1 045.40 USD
最悪のトレード:
-228.70 USD
総利益:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
総損失:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
最大連続の勝ち:
837 (22 279.58 USD)
最大連続利益:
22 279.58 USD (837)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.87%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
7.52
長いトレード:
2 067 (66.83%)
短いトレード:
1 026 (33.17%)
プロフィットファクター:
3.78
期待されたペイオフ:
14.99 USD
平均利益:
29.78 USD
平均損失:
-17.12 USD
最大連続の負け:
509 (-5 232.47 USD)
最大連続損失:
-5 232.47 USD (509)
月間成長:
24.93%
年間予想:
302.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 686.55 USD
最大の:
6 167.48 USD (95.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.16% (6 167.48 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
ベストトレード: +1 045.40 USD
最悪のトレード: -229 USD
最大連続の勝ち: 837
最大連続の負け: 509
最大連続利益: +22 279.58 USD
最大連続損失: -5 232.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KohleCapitalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
レビューなし
