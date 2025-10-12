シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HY MINH
Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 093
利益トレード:
2 118 (68.47%)
損失トレード:
975 (31.52%)
ベストトレード:
1 045.40 USD
最悪のトレード:
-228.70 USD
総利益:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
総損失:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
最大連続の勝ち:
837 (22 279.58 USD)
最大連続利益:
22 279.58 USD (837)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.87%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
7.52
長いトレード:
2 067 (66.83%)
短いトレード:
1 026 (33.17%)
プロフィットファクター:
3.78
期待されたペイオフ:
14.99 USD
平均利益:
29.78 USD
平均損失:
-17.12 USD
最大連続の負け:
509 (-5 232.47 USD)
最大連続損失:
-5 232.47 USD (509)
月間成長:
24.93%
年間予想:
302.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 686.55 USD
最大の:
6 167.48 USD (95.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.16% (6 167.48 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 045.40 USD
最悪のトレード: -229 USD
最大連続の勝ち: 837
最大連続の負け: 509
最大連続利益: +22 279.58 USD
最大連続損失: -5 232.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KohleCapitalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
レビューなし
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

