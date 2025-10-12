- 成长
交易:
3 093
盈利交易:
2 118 (68.47%)
亏损交易:
975 (31.52%)
最好交易:
1 045.40 USD
最差交易:
-228.70 USD
毛利:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
毛利亏损:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
最大连续赢利:
837 (22 279.58 USD)
最大连续盈利:
22 279.58 USD (837)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
10 小时
采收率:
7.52
长期交易:
2 067 (66.83%)
短期交易:
1 026 (33.17%)
利润因子:
3.78
预期回报:
14.99 USD
平均利润:
29.78 USD
平均损失:
-17.12 USD
最大连续失误:
509 (-5 232.47 USD)
最大连续亏损:
-5 232.47 USD (509)
每月增长:
24.93%
年度预测:
302.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 686.55 USD
最大值:
6 167.48 USD (95.16%)
相对跌幅:
结余:
95.16% (6 167.48 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 045.40 USD
最差交易: -229 USD
最大连续赢利: 837
最大连续失误: 509
最大连续盈利: +22 279.58 USD
最大连续亏损: -5 232.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KohleCapitalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
没有评论
