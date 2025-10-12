信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HY MINH
Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 093
盈利交易:
2 118 (68.47%)
亏损交易:
975 (31.52%)
最好交易:
1 045.40 USD
最差交易:
-228.70 USD
毛利:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
毛利亏损:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
最大连续赢利:
837 (22 279.58 USD)
最大连续盈利:
22 279.58 USD (837)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
10 小时
采收率:
7.52
长期交易:
2 067 (66.83%)
短期交易:
1 026 (33.17%)
利润因子:
3.78
预期回报:
14.99 USD
平均利润:
29.78 USD
平均损失:
-17.12 USD
最大连续失误:
509 (-5 232.47 USD)
最大连续亏损:
-5 232.47 USD (509)
每月增长:
24.93%
年度预测:
302.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 686.55 USD
最大值:
6 167.48 USD (95.16%)
相对跌幅:
结余:
95.16% (6 167.48 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 045.40 USD
最差交易: -229 USD
最大连续赢利: 837
最大连续失误: 509
最大连续盈利: +22 279.58 USD
最大连续亏损: -5 232.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KohleCapitalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
没有评论
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HY MINH
每月30 USD
123%
0
0
USD
34K
USD
23
0%
3 093
68%
100%
3.77
14.99
USD
95%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载