Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 435
Profit Trade:
1 690 (69.40%)
Loss Trade:
745 (30.60%)
Best Trade:
583.79 USD
Worst Trade:
-228.70 USD
Profitto lordo:
38 994.94 USD (2 914 414 pips)
Perdita lorda:
-10 599.51 USD (712 613 pips)
Vincite massime consecutive:
837 (22 279.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 279.58 USD (837)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
1 597 (65.59%)
Short Trade:
838 (34.41%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
11.66 USD
Profitto medio:
23.07 USD
Perdita media:
-14.23 USD
Massime perdite consecutive:
509 (-5 232.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 232.47 USD (509)
Crescita mensile:
74.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 686.55 USD
Massimale:
6 167.48 USD (95.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.16% (6 167.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2420
GBPUSD 6
EURUSD 6
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29K
GBPUSD -145
EURUSD -98
USDJPY -119
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.2M
GBPUSD -1.5K
EURUSD -986
USDJPY -1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +583.79 USD
Worst Trade: -229 USD
Vincite massime consecutive: 837
Massime perdite consecutive: 509
Massimo profitto consecutivo: +22 279.58 USD
Massima perdita consecutiva: -5 232.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KohleCapitalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 18:11
A large drawdown may occur on the account again
