- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 435
Profit Trade:
1 690 (69.40%)
Loss Trade:
745 (30.60%)
Best Trade:
583.79 USD
Worst Trade:
-228.70 USD
Profitto lordo:
38 994.94 USD (2 914 414 pips)
Perdita lorda:
-10 599.51 USD (712 613 pips)
Vincite massime consecutive:
837 (22 279.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 279.58 USD (837)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
1 597 (65.59%)
Short Trade:
838 (34.41%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
11.66 USD
Profitto medio:
23.07 USD
Perdita media:
-14.23 USD
Massime perdite consecutive:
509 (-5 232.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 232.47 USD (509)
Crescita mensile:
74.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 686.55 USD
Massimale:
6 167.48 USD (95.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.16% (6 167.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2420
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +583.79 USD
Worst Trade: -229 USD
Vincite massime consecutive: 837
Massime perdite consecutive: 509
Massimo profitto consecutivo: +22 279.58 USD
Massima perdita consecutiva: -5 232.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KohleCapitalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
