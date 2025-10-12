- Wachstum
Trades insgesamt:
3 093
Gewinntrades:
2 118 (68.47%)
Verlusttrades:
975 (31.52%)
Bester Trade:
1 045.40 USD
Schlechtester Trade:
-228.70 USD
Bruttoprofit:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Bruttoverlust:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
837 (22 279.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 279.58 USD (837)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
7.52
Long-Positionen:
2 067 (66.83%)
Short-Positionen:
1 026 (33.17%)
Profit-Faktor:
3.78
Mathematische Gewinnerwartung:
14.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
509 (-5 232.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 232.47 USD (509)
Wachstum pro Monat :
24.93%
Jahresprognose:
302.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 686.55 USD
Maximaler:
6 167.48 USD (95.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.16% (6 167.48 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KohleCapitalMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
Keine Bewertungen
