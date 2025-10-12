SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HY MINH
Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 093
Gewinntrades:
2 118 (68.47%)
Verlusttrades:
975 (31.52%)
Bester Trade:
1 045.40 USD
Schlechtester Trade:
-228.70 USD
Bruttoprofit:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Bruttoverlust:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
837 (22 279.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 279.58 USD (837)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
7.52
Long-Positionen:
2 067 (66.83%)
Short-Positionen:
1 026 (33.17%)
Profit-Faktor:
3.78
Mathematische Gewinnerwartung:
14.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
509 (-5 232.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 232.47 USD (509)
Wachstum pro Monat :
24.93%
Jahresprognose:
302.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 686.55 USD
Maximaler:
6 167.48 USD (95.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.16% (6 167.48 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 045.40 USD
Schlechtester Trade: -229 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 837
Max. aufeinandergehende Verluste: 509
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22 279.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 232.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KohleCapitalMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
Keine Bewertungen
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
