Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 093
Transacciones Rentables:
2 118 (68.47%)
Transacciones Irrentables:
975 (31.52%)
Mejor transacción:
1 045.40 USD
Peor transacción:
-228.70 USD
Beneficio Bruto:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
837 (22 279.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 279.58 USD (837)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.87%
Último trade:
60 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
7.52
Transacciones Largas:
2 067 (66.83%)
Transacciones Cortas:
1 026 (33.17%)
Factor de Beneficio:
3.78
Beneficio Esperado:
14.99 USD
Beneficio medio:
29.78 USD
Pérdidas medias:
-17.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
509 (-5 232.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 232.47 USD (509)
Crecimiento al mes:
24.93%
Pronóstico anual:
302.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 686.55 USD
Máxima:
6 167.48 USD (95.16%)
Reducción relativa:
De balance:
95.16% (6 167.48 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 045.40 USD
Peor transacción: -229 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 837
Máximo de pérdidas consecutivas: 509
Beneficio máximo consecutivo: +22 279.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 232.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KohleCapitalMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
No hay comentarios
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
