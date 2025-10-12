- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 093
Transacciones Rentables:
2 118 (68.47%)
Transacciones Irrentables:
975 (31.52%)
Mejor transacción:
1 045.40 USD
Peor transacción:
-228.70 USD
Beneficio Bruto:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
837 (22 279.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 279.58 USD (837)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.87%
Último trade:
60 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
7.52
Transacciones Largas:
2 067 (66.83%)
Transacciones Cortas:
1 026 (33.17%)
Factor de Beneficio:
3.78
Beneficio Esperado:
14.99 USD
Beneficio medio:
29.78 USD
Pérdidas medias:
-17.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
509 (-5 232.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 232.47 USD (509)
Crecimiento al mes:
24.93%
Pronóstico anual:
302.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 686.55 USD
Máxima:
6 167.48 USD (95.16%)
Reducción relativa:
De balance:
95.16% (6 167.48 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 045.40 USD
Peor transacción: -229 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 837
Máximo de pérdidas consecutivas: 509
Beneficio máximo consecutivo: +22 279.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 232.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KohleCapitalMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
123%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
23
0%
3 093
68%
100%
3.77
14.99
USD
USD
95%
1:100