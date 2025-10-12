시그널섹션
Che Minh Sang
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 093
이익 거래:
2 118 (68.47%)
손실 거래:
975 (31.52%)
최고의 거래:
1 045.40 USD
최악의 거래:
-228.70 USD
총 수익:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
총 손실:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
연속 최대 이익:
837 (22 279.58 USD)
연속 최대 이익:
22 279.58 USD (837)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.87%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
7.52
롱(주식매수):
2 067 (66.83%)
숏(주식차입매도):
1 026 (33.17%)
수익 요인:
3.78
기대수익:
14.99 USD
평균 이익:
29.78 USD
평균 손실:
-17.12 USD
연속 최대 손실:
509 (-5 232.47 USD)
연속 최대 손실:
-5 232.47 USD (509)
월별 성장률:
24.93%
연간 예측:
302.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 686.55 USD
최대한의:
6 167.48 USD (95.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.16% (6 167.48 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 045.40 USD
최악의 거래: -229 USD
연속 최대 이익: 837
연속 최대 손실: 509
연속 최대 이익: +22 279.58 USD
연속 최대 손실: -5 232.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KohleCapitalMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
리뷰 없음
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
