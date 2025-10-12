- 자본
- 축소
트레이드:
3 093
이익 거래:
2 118 (68.47%)
손실 거래:
975 (31.52%)
최고의 거래:
1 045.40 USD
최악의 거래:
-228.70 USD
총 수익:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
총 손실:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
연속 최대 이익:
837 (22 279.58 USD)
연속 최대 이익:
22 279.58 USD (837)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.87%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
7.52
롱(주식매수):
2 067 (66.83%)
숏(주식차입매도):
1 026 (33.17%)
수익 요인:
3.78
기대수익:
14.99 USD
평균 이익:
29.78 USD
평균 손실:
-17.12 USD
연속 최대 손실:
509 (-5 232.47 USD)
연속 최대 손실:
-5 232.47 USD (509)
월별 성장률:
24.93%
연간 예측:
302.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 686.55 USD
최대한의:
6 167.48 USD (95.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.16% (6 167.48 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 045.40 USD
최악의 거래: -229 USD
연속 최대 이익: 837
연속 최대 손실: 509
연속 최대 이익: +22 279.58 USD
연속 최대 손실: -5 232.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KohleCapitalMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
