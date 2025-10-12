- Croissance
Trades:
2 435
Bénéfice trades:
1 690 (69.40%)
Perte trades:
745 (30.60%)
Meilleure transaction:
583.79 USD
Pire transaction:
-228.70 USD
Bénéfice brut:
38 994.94 USD (2 914 414 pips)
Perte brute:
-10 599.51 USD (712 613 pips)
Gains consécutifs maximales:
837 (22 279.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 279.58 USD (837)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
1 597 (65.59%)
Courts trades:
838 (34.41%)
Facteur de profit:
3.68
Rendement attendu:
11.66 USD
Bénéfice moyen:
23.07 USD
Perte moyenne:
-14.23 USD
Pertes consécutives maximales:
509 (-5 232.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 232.47 USD (509)
Croissance mensuelle:
74.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 686.55 USD
Maximal:
6 167.48 USD (95.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.16% (6 167.48 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2420
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|29K
|GBPUSD
|-145
|EURUSD
|-98
|USDJPY
|-119
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.2M
|GBPUSD
|-1.5K
|EURUSD
|-986
|USDJPY
|-1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KohleCapitalMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
