Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 093
Прибыльных трейдов:
2 118 (68.47%)
Убыточных трейдов:
975 (31.52%)
Лучший трейд:
1 045.40 USD
Худший трейд:
-228.70 USD
Общая прибыль:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Общий убыток:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
837 (22 279.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 279.58 USD (837)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
7.52
Длинных трейдов:
2 067 (66.83%)
Коротких трейдов:
1 026 (33.17%)
Профит фактор:
3.78
Мат. ожидание:
14.99 USD
Средняя прибыль:
29.78 USD
Средний убыток:
-17.12 USD
Макс. серия проигрышей:
509 (-5 232.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 232.47 USD (509)
Прирост в месяц:
24.93%
Годовой прогноз:
302.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 686.55 USD
Максимальная:
6 167.48 USD (95.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.16% (6 167.48 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 045.40 USD
Худший трейд: -229 USD
Макс. серия выигрышей: 837
Макс. серия проигрышей: 509
Макс. прибыль в серии: +22 279.58 USD
Макс. убыток в серии: -5 232.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KohleCapitalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
Нет отзывов
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
