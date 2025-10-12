- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 093
Прибыльных трейдов:
2 118 (68.47%)
Убыточных трейдов:
975 (31.52%)
Лучший трейд:
1 045.40 USD
Худший трейд:
-228.70 USD
Общая прибыль:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Общий убыток:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
837 (22 279.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 279.58 USD (837)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
7.52
Длинных трейдов:
2 067 (66.83%)
Коротких трейдов:
1 026 (33.17%)
Профит фактор:
3.78
Мат. ожидание:
14.99 USD
Средняя прибыль:
29.78 USD
Средний убыток:
-17.12 USD
Макс. серия проигрышей:
509 (-5 232.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 232.47 USD (509)
Прирост в месяц:
24.93%
Годовой прогноз:
302.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 686.55 USD
Максимальная:
6 167.48 USD (95.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.16% (6 167.48 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 045.40 USD
Худший трейд: -229 USD
Макс. серия выигрышей: 837
Макс. серия проигрышей: 509
Макс. прибыль в серии: +22 279.58 USD
Макс. убыток в серии: -5 232.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KohleCapitalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
