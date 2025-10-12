- Crescimento
Negociações:
3 093
Negociações com lucro:
2 118 (68.47%)
Negociações com perda:
975 (31.52%)
Melhor negociação:
1 045.40 USD
Pior negociação:
-228.70 USD
Lucro bruto:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Perda bruta:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
837 (22 279.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 279.58 USD (837)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.87%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.52
Negociações longas:
2 067 (66.83%)
Negociações curtas:
1 026 (33.17%)
Fator de lucro:
3.78
Valor esperado:
14.99 USD
Lucro médio:
29.78 USD
Perda média:
-17.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
509 (-5 232.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 232.47 USD (509)
Crescimento mensal:
24.93%
Previsão anual:
302.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 686.55 USD
Máximo:
6 167.48 USD (95.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.16% (6 167.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3077
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|47K
|EURUSD
|-123
|GBPUSD
|-145
|USDJPY
|-119
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.2M
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-1.8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KohleCapitalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
