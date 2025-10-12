SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / HY MINH
Che Minh Sang

HY MINH

Che Minh Sang
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 123%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 093
Negociações com lucro:
2 118 (68.47%)
Negociações com perda:
975 (31.52%)
Melhor negociação:
1 045.40 USD
Pior negociação:
-228.70 USD
Lucro bruto:
63 071.26 USD (4 143 592 pips)
Perda bruta:
-16 696.21 USD (982 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
837 (22 279.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 279.58 USD (837)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.87%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
7.52
Negociações longas:
2 067 (66.83%)
Negociações curtas:
1 026 (33.17%)
Fator de lucro:
3.78
Valor esperado:
14.99 USD
Lucro médio:
29.78 USD
Perda média:
-17.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
509 (-5 232.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 232.47 USD (509)
Crescimento mensal:
24.93%
Previsão anual:
302.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 686.55 USD
Máximo:
6 167.48 USD (95.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.16% (6 167.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3077
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 47K
EURUSD -123
GBPUSD -145
USDJPY -119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.2M
EURUSD -1.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY -1.8K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 045.40 USD
Pior negociação: -229 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 837
Máximo de perdas consecutivas: 509
Máximo lucro consecutivo: +22 279.58 USD
Máxima perda consecutiva: -5 232.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KohleCapitalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This trading account is operated by a team of professional traders with deep experience in financial markets and algorithmic trading.
All trades are executed automatically by our in-house system, which follows a strict and well-tested strategy. Every position is supervised by human traders to make sure that the always performs under safe and disciplined conditions.
Sem comentários
2026.01.19 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HY MINH
30 USD por mês
123%
0
0
USD
34K
USD
23
0%
3 093
68%
100%
3.77
14.99
USD
95%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.