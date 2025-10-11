- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
325 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (40.91%)
En iyi işlem:
1 162.42 USD
En kötü işlem:
-1 404.05 USD
Brüt kâr:
82 258.21 USD (769 617 pips)
Brüt zarar:
-50 644.71 USD (440 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 331.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 455.37 USD (9)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.33
Alış işlemleri:
261 (47.45%)
Satış işlemleri:
289 (52.55%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
57.48 USD
Ortalama kâr:
253.10 USD
Ortalama zarar:
-225.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 577.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 577.81 USD (8)
Aylık büyüme:
0.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 881.62 USD
Maksimum:
5 931.39 USD (8.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.41% (5 667.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|319
|XAUETH
|231
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHJPY
|5.5K
|XAUETH
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHJPY
|327K
|XAUETH
|2.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 162.42 USD
En kötü işlem: -1 404 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4 331.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 577.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok