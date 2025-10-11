SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / THPX AI 5C
Marios Skyrianidis

THPX AI 5C

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 121%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 145
Transacciones Rentables:
687 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
458 (40.00%)
Mejor transacción:
1 162.42 USD
Peor transacción:
-1 404.05 USD
Beneficio Bruto:
111 047.99 USD (1 591 770 pips)
Pérdidas Brutas:
-68 660.24 USD (809 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (4 331.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 455.37 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
45.90%
Carga máxima del depósito:
0.46%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
7.15
Transacciones Largas:
547 (47.77%)
Transacciones Cortas:
598 (52.23%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
37.02 USD
Beneficio medio:
161.64 USD
Pérdidas medias:
-149.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 577.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 577.81 USD (8)
Crecimiento al mes:
3.51%
Pronóstico anual:
42.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 881.62 USD
Máxima:
5 931.39 USD (8.65%)
Reducción relativa:
De balance:
15.41% (5 667.10 USD)
De fondos:
0.33% (222.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHJPY 629
XAUETH 516
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHJPY 13K
XAUETH 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHJPY 775K
XAUETH 7.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 162.42 USD
Peor transacción: -1 404 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +4 331.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 577.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 21:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
