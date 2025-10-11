SignauxSections
Marios Skyrianidis

THPX AI 5C

Marios Skyrianidis
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 90%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
550
Bénéfice trades:
325 (59.09%)
Perte trades:
225 (40.91%)
Meilleure transaction:
1 162.42 USD
Pire transaction:
-1 404.05 USD
Bénéfice brut:
82 258.21 USD (769 617 pips)
Perte brute:
-50 644.71 USD (440 084 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (4 331.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 455.37 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
150
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.33
Longs trades:
261 (47.45%)
Courts trades:
289 (52.55%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
57.48 USD
Bénéfice moyen:
253.10 USD
Perte moyenne:
-225.09 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 577.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 577.81 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 881.62 USD
Maximal:
5 931.39 USD (8.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.41% (5 667.10 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHJPY 319
XAUETH 231
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHJPY 5.5K
XAUETH 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHJPY 327K
XAUETH 2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 162.42 USD
Pire transaction: -1 404 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +4 331.56 USD
Perte consécutive maximale: -3 577.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
