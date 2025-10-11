- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 147
Negociações com lucro:
689 (60.06%)
Negociações com perda:
458 (39.93%)
Melhor negociação:
1 162.42 USD
Pior negociação:
-1 404.05 USD
Lucro bruto:
111 169.86 USD (1 599 404 pips)
Perda bruta:
-68 660.24 USD (809 573 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (4 331.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 455.37 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
45.90%
Depósito máximo carregado:
0.46%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
7.17
Negociações longas:
548 (47.78%)
Negociações curtas:
599 (52.22%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
37.06 USD
Lucro médio:
161.35 USD
Perda média:
-149.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 577.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 577.81 USD (8)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 881.62 USD
Máximo:
5 931.39 USD (8.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (5 667.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.33% (222.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|631
|XAUETH
|516
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHJPY
|13K
|XAUETH
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHJPY
|782K
|XAUETH
|7.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 162.42 USD
Pior negociação: -1 404 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +4 331.56 USD
Máxima perda consecutiva: -3 577.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
