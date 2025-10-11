SinaisSeções
Marios Skyrianidis

THPX AI 5C

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 121%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 147
Negociações com lucro:
689 (60.06%)
Negociações com perda:
458 (39.93%)
Melhor negociação:
1 162.42 USD
Pior negociação:
-1 404.05 USD
Lucro bruto:
111 169.86 USD (1 599 404 pips)
Perda bruta:
-68 660.24 USD (809 573 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (4 331.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 455.37 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
45.90%
Depósito máximo carregado:
0.46%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
7.17
Negociações longas:
548 (47.78%)
Negociações curtas:
599 (52.22%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
37.06 USD
Lucro médio:
161.35 USD
Perda média:
-149.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 577.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 577.81 USD (8)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 881.62 USD
Máximo:
5 931.39 USD (8.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.41% (5 667.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.33% (222.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHJPY 631
XAUETH 516
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHJPY 13K
XAUETH 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHJPY 782K
XAUETH 7.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 162.42 USD
Pior negociação: -1 404 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +4 331.56 USD
Máxima perda consecutiva: -3 577.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 21:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
