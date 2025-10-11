- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 148
利益トレード:
690 (60.10%)
損失トレード:
458 (39.90%)
ベストトレード:
1 162.42 USD
最悪のトレード:
-1 404.05 USD
総利益:
111 231.44 USD (1 603 284 pips)
総損失:
-68 660.24 USD (809 573 pips)
最大連続の勝ち:
19 (4 331.56 USD)
最大連続利益:
4 455.37 USD (9)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
45.90%
最大入金額:
0.46%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
7.18
長いトレード:
549 (47.82%)
短いトレード:
599 (52.18%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
37.08 USD
平均利益:
161.20 USD
平均損失:
-149.91 USD
最大連続の負け:
8 (-3 577.81 USD)
最大連続損失:
-3 577.81 USD (8)
月間成長:
3.45%
年間予想:
41.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 881.62 USD
最大の:
5 931.39 USD (8.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.41% (5 667.10 USD)
エクイティによる:
0.33% (222.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|632
|XAUETH
|516
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHJPY
|13K
|XAUETH
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHJPY
|786K
|XAUETH
|7.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 162.42 USD
最悪のトレード: -1 404 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +4 331.56 USD
最大連続損失: -3 577.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
