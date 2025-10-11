- Прирост
Всего трейдов:
1 135
Прибыльных трейдов:
682 (60.08%)
Убыточных трейдов:
453 (39.91%)
Лучший трейд:
1 162.42 USD
Худший трейд:
-1 404.05 USD
Общая прибыль:
110 668.43 USD (1 579 997 pips)
Общий убыток:
-68 327.00 USD (799 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 331.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 455.37 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
45.90%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
7.14
Длинных трейдов:
541 (47.67%)
Коротких трейдов:
594 (52.33%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
37.31 USD
Средняя прибыль:
162.27 USD
Средний убыток:
-150.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 577.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 577.81 USD (8)
Прирост в месяц:
4.03%
Годовой прогноз:
48.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 881.62 USD
Максимальная:
5 931.39 USD (8.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.41% (5 667.10 USD)
По эквити:
0.33% (222.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|623
|XAUETH
|512
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHJPY
|13K
|XAUETH
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHJPY
|773K
|XAUETH
|7.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 162.42 USD
Худший трейд: -1 404 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 331.56 USD
Макс. убыток в серии: -3 577.81 USD
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
121%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
19
0%
1 135
60%
46%
1.61
37.31
USD
USD
15%
1:100