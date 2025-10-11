СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX AI 5C
Marios Skyrianidis

THPX AI 5C

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 121%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 135
Прибыльных трейдов:
682 (60.08%)
Убыточных трейдов:
453 (39.91%)
Лучший трейд:
1 162.42 USD
Худший трейд:
-1 404.05 USD
Общая прибыль:
110 668.43 USD (1 579 997 pips)
Общий убыток:
-68 327.00 USD (799 316 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (4 331.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 455.37 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
45.90%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
7.14
Длинных трейдов:
541 (47.67%)
Коротких трейдов:
594 (52.33%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
37.31 USD
Средняя прибыль:
162.27 USD
Средний убыток:
-150.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 577.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 577.81 USD (8)
Прирост в месяц:
4.03%
Годовой прогноз:
48.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 881.62 USD
Максимальная:
5 931.39 USD (8.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.41% (5 667.10 USD)
По эквити:
0.33% (222.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHJPY 623
XAUETH 512
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHJPY 13K
XAUETH 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHJPY 773K
XAUETH 7.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 162.42 USD
Худший трейд: -1 404 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 331.56 USD
Макс. убыток в серии: -3 577.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 21:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
