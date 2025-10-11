SignaleKategorien
Marios Skyrianidis

THPX AI 5C

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 122%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 155
Gewinntrades:
693 (60.00%)
Verlusttrades:
462 (40.00%)
Bester Trade:
1 162.42 USD
Schlechtester Trade:
-1 404.05 USD
Bruttoprofit:
111 440.94 USD (1 610 608 pips)
Bruttoverlust:
-68 909.20 USD (819 517 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (4 331.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 455.37 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
45.90%
Max deposit load:
0.46%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
7.17
Long-Positionen:
555 (48.05%)
Short-Positionen:
600 (51.95%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
36.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
160.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-149.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 577.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 577.81 USD (8)
Wachstum pro Monat :
3.05%
Jahresprognose:
36.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 881.62 USD
Maximaler:
5 931.39 USD (8.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.41% (5 667.10 USD)
Kapital:
0.33% (222.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHJPY 637
XAUETH 518
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHJPY 13K
XAUETH 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHJPY 784K
XAUETH 7.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 162.42 USD
Schlechtester Trade: -1 404 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 331.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 577.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 23:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 21:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
