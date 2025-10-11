- 成长
交易:
1 142
盈利交易:
685 (59.98%)
亏损交易:
457 (40.02%)
最好交易:
1 162.42 USD
最差交易:
-1 404.05 USD
毛利:
110 894.45 USD (1 587 835 pips)
毛利亏损:
-68 605.63 USD (806 156 pips)
最大连续赢利:
19 (4 331.56 USD)
最大连续盈利:
4 455.37 USD (9)
夏普比率:
0.12
交易活动:
45.90%
最大入金加载:
0.46%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
7.13
长期交易:
545 (47.72%)
短期交易:
597 (52.28%)
利润因子:
1.62
预期回报:
37.03 USD
平均利润:
161.89 USD
平均损失:
-150.12 USD
最大连续失误:
8 (-3 577.81 USD)
最大连续亏损:
-3 577.81 USD (8)
每月增长:
3.48%
年度预测:
42.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 881.62 USD
最大值:
5 931.39 USD (8.65%)
相对跌幅:
结余:
15.41% (5 667.10 USD)
净值:
0.33% (222.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|627
|XAUETH
|515
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHJPY
|13K
|XAUETH
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHJPY
|774K
|XAUETH
|7.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
