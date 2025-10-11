SegnaliSezioni
Marios Skyrianidis

THPX AI 5C

Marios Skyrianidis
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 90%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
325 (59.09%)
Loss Trade:
225 (40.91%)
Best Trade:
1 162.42 USD
Worst Trade:
-1 404.05 USD
Profitto lordo:
82 258.21 USD (769 617 pips)
Perdita lorda:
-50 644.71 USD (440 084 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 331.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 455.37 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
261 (47.45%)
Short Trade:
289 (52.55%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
57.48 USD
Profitto medio:
253.10 USD
Perdita media:
-225.09 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 577.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 577.81 USD (8)
Crescita mensile:
0.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 881.62 USD
Massimale:
5 931.39 USD (8.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.41% (5 667.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHJPY 319
XAUETH 231
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHJPY 5.5K
XAUETH 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHJPY 327K
XAUETH 2.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 162.42 USD
Worst Trade: -1 404 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 331.56 USD
Massima perdita consecutiva: -3 577.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.11 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
