- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
325 (59.09%)
Loss Trade:
225 (40.91%)
Best Trade:
1 162.42 USD
Worst Trade:
-1 404.05 USD
Profitto lordo:
82 258.21 USD (769 617 pips)
Perdita lorda:
-50 644.71 USD (440 084 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 331.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 455.37 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.33
Long Trade:
261 (47.45%)
Short Trade:
289 (52.55%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
57.48 USD
Profitto medio:
253.10 USD
Perdita media:
-225.09 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 577.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 577.81 USD (8)
Crescita mensile:
0.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 881.62 USD
Massimale:
5 931.39 USD (8.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.41% (5 667.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|319
|XAUETH
|231
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHJPY
|5.5K
|XAUETH
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHJPY
|327K
|XAUETH
|2.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 162.42 USD
Worst Trade: -1 404 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 331.56 USD
Massima perdita consecutiva: -3 577.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
