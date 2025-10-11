- Büyüme
İşlemler:
893
Kârla kapanan işlemler:
661 (74.02%)
Zararla kapanan işlemler:
232 (25.98%)
En iyi işlem:
281.34 USD
En kötü işlem:
-94.50 USD
Brüt kâr:
3 772.63 USD (170 676 pips)
Brüt zarar:
-2 286.38 USD (151 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (47.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
383.22 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
507 (56.77%)
Satış işlemleri:
386 (43.23%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-9.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-372.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-372.13 USD (5)
Aylık büyüme:
4.49%
Yıllık tahmin:
54.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
372.13 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (372.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|893
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +281.34 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +47.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -372.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrcaraGoldExclusive-online" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
