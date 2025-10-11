SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA NewWorld Orcara
Nutthawat Krachaeram

EA NewWorld Orcara

Nutthawat Krachaeram
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 50%
OrcaraGoldExclusive-online
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
893
Kârla kapanan işlemler:
661 (74.02%)
Zararla kapanan işlemler:
232 (25.98%)
En iyi işlem:
281.34 USD
En kötü işlem:
-94.50 USD
Brüt kâr:
3 772.63 USD (170 676 pips)
Brüt zarar:
-2 286.38 USD (151 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (47.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
383.22 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
507 (56.77%)
Satış işlemleri:
386 (43.23%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-9.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-372.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-372.13 USD (5)
Aylık büyüme:
4.49%
Yıllık tahmin:
54.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
372.13 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (372.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 893
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +281.34 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +47.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -372.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrcaraGoldExclusive-online" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol