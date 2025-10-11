- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 218
Прибыльных трейдов:
921 (75.61%)
Убыточных трейдов:
297 (24.38%)
Лучший трейд:
281.34 USD
Худший трейд:
-94.50 USD
Общая прибыль:
5 085.73 USD (246 166 pips)
Общий убыток:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (47.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
383.22 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
7.78%
Макс. загрузка депозита:
14.99%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.53
Длинных трейдов:
690 (56.65%)
Коротких трейдов:
528 (43.35%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
5.52 USD
Средний убыток:
-10.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-372.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-372.13 USD (5)
Прирост в месяц:
3.05%
Годовой прогноз:
38.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
372.13 USD (8.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (372.13 USD)
По эквити:
5.72% (260.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +281.34 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +47.87 USD
Макс. убыток в серии: -372.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OrcaraGoldExclusive-online" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
69%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
51
100%
1 218
75%
8%
1.67
1.69
USD
USD
8%
1:100