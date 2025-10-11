СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA NewWorld Orcara
Nutthawat Krachaeram

EA NewWorld Orcara

Nutthawat Krachaeram
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 69%
OrcaraGoldExclusive-online
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 218
Прибыльных трейдов:
921 (75.61%)
Убыточных трейдов:
297 (24.38%)
Лучший трейд:
281.34 USD
Худший трейд:
-94.50 USD
Общая прибыль:
5 085.73 USD (246 166 pips)
Общий убыток:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (47.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
383.22 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
7.78%
Макс. загрузка депозита:
14.99%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.53
Длинных трейдов:
690 (56.65%)
Коротких трейдов:
528 (43.35%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
5.52 USD
Средний убыток:
-10.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-372.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-372.13 USD (5)
Прирост в месяц:
3.05%
Годовой прогноз:
38.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
372.13 USD (8.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (372.13 USD)
По эквити:
5.72% (260.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 1218
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 2.1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 31K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +281.34 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +47.87 USD
Макс. убыток в серии: -372.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OrcaraGoldExclusive-online" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.