Nutthawat Krachaeram

EA NewWorld Orcara

Nutthawat Krachaeram
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 69%
OrcaraGoldExclusive-online
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 218
Gewinntrades:
921 (75.61%)
Verlusttrades:
297 (24.38%)
Bester Trade:
281.34 USD
Schlechtester Trade:
-94.50 USD
Bruttoprofit:
5 085.73 USD (246 166 pips)
Bruttoverlust:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (47.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
383.22 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
7.78%
Max deposit load:
14.99%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.53
Long-Positionen:
690 (56.65%)
Short-Positionen:
528 (43.35%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-372.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-372.13 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.05%
Jahresprognose:
38.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
372.13 USD (8.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.47% (372.13 USD)
Kapital:
5.72% (260.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 1218
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +281.34 USD
Schlechtester Trade: -95 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -372.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OrcaraGoldExclusive-online" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

