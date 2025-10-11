SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA NewWorld Orcara
Nutthawat Krachaeram

EA NewWorld Orcara

Nutthawat Krachaeram
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 50%
OrcaraGoldExclusive-online
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
893
Bénéfice trades:
661 (74.02%)
Perte trades:
232 (25.98%)
Meilleure transaction:
281.34 USD
Pire transaction:
-94.50 USD
Bénéfice brut:
3 772.63 USD (170 676 pips)
Perte brute:
-2 286.38 USD (151 848 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (47.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
383.22 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
507 (56.77%)
Courts trades:
386 (43.23%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
5.71 USD
Perte moyenne:
-9.86 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-372.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-372.13 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.49%
Prévision annuelle:
54.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
372.13 USD (8.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.47% (372.13 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 893
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +281.34 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +47.87 USD
Perte consécutive maximale: -372.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrcaraGoldExclusive-online" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire